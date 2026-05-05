Megválasztották az MTA új elnökét – a nap hírei

Pósfai Mihály, Széchenyi-díjas geológust választotta a Magyar Tudományos Akadémia új elnökévé a tisztújító közgyűlés a leköszönő Freund Tamás helyére. Az új elnök kerekasztal-megbeszélést szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről a leendő kormány képviselőivel, valamint a HUN-REN-hez és az ELTE-hez tartozó kutatóintézetekkel. (Pósfai Mihály lesz az InfoRádió Aréna című műsorának vendége szerda este 6 órától.)

Hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanújával feljelentést tett az NKA támogatások ügyében a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgató-helyettese – írja a Telex. Szántai Irén a beadványban úgy fogalmaz: a 17 milliárd forint támogatást az összeg nagysága ellenére a megfelelő szakterületi egyeztetések kihagyásával, a főigazgató személyes utasítására fizették ki.

Az úgynevezett vagyonmenekítési ügy része a Balásy Gyula rendezvényszervező cégcsoportjával összefüggő ügyletek vizsgálata is, amelyről hétfőn maga a cégvezető számolt be a sajtóban - közölte a rendőrség. A vizsgálat során pénzösszegeket foglaltak le és számlákat zároltak Balásy Gyula cégénél. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jelzése alapján hűtlen kezelés és pénzmosás miatt indult meg a nyomozás ismeretlen tettes ellen.

Vizsgálatot indított a Gazdasági Versenyhivatal a Ringier felvásárlása ügyében. A hivatal szerint azért van szükség az eljárásra, mert a hatósághoz eljutott adatok között ellentmondások és bizonytalanságok vannak, ezek alapján pedig tisztázni kell, milyen hatással lehet a tranzakció a piaci versenyre.

A leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz, hogy új kötelezettségvállalásokat tett a Fidesz–KDNP kormány. Gulyás Gergely azután beszélt erről. hogy a leendő kormányfő szerint a távozó kormány nemcsak a még ki nem fizetett pénzeket költené el, hanem minél nagyobb összegű új kötelezettségeket is vállalt.

Nem adottságnak, hanem eredménynek nevezte a pénzügyi stabilitást a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály a Portfolio konferenciáján úgy fogalmazott: a nehezen kiszámítható időkben a stabilitás elkötelezett munkával elérhető eredmény.

A szabadság, az autonómia tisztelete és a párbeszéd fogja jellemezni a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumot – írta Tarr Zoltán leendő miniszter a Facebookon. A leendő tárcavezető hozzátette: véget vetnek annak a korszaknak, ahol az állami támogatás mércéje a politikai lojalitás volt.

Erős, szolgáltató kormányzati informatika létrehozását ígéri a leendő tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán Facebook-oldalán úgy fogalmazott: a központ feladata nem a piaci verseny megszüntetése, hanem az egységes informatikai sztenderdek kialakítása, egy egységes IT modell mentén.

A leköszönő kormányfő szerint a Fidesz ellenzéki szerepből nem képes megújítani a teljes magyar jobboldalt, ehhez kisebb-nagyobb klubok, körök szükségesek. Orbán Viktor erről szóló üzenetét a Digitális Polgári Körök csoportjaiban osztották meg a Facebookon. A Fidesz elnöke úgy vélte, a DPK-knak kulcsszerepük van a nemzeti oldal újjászervezésében.

Lemondásra szólította fel a Színház- és Filmművészeti Egyetem kuratóriumát és vezetőségét az intézmény Hallgatói Önkormányzata. A levél szerint Sepsi Enikő rektor, Antal Zsolt rektorhelyettes és Pacskovszki József rektorhelyettes távozása elengedhetetlen az egyetem új rendszerének felépítéséhez.

Megkezdődhet 2031-ben a Debrecen–Mátészalka vasútvonal felújításának a tervezése. A leköszönő Építési és Közlekedési Minisztérium közölte: a közbeszerzési pályázaton győztes Kontúr Csoport Kft.-nek 2029 decemberéig kell a végleges terveket elkészítenie.

Rendszerszintű változást sürget a vasúti árufuvarozásban az összehangolatlan felújítások miatt a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége. A szervezet adatai alapján a konténerforgalom nagy része terelődött át vasútról közútra.

Kész tárgyalni a főváros az új kormánnyal az óriásplakátok számának csökkentéséről. A főpolgármester Facebook-oldalán úgy fogalmazott: egyeztetnének azokról a jogszabály-módosításokról is, amelyek lehetővé teszik, hogy eltüntethessék az üres telefonfülkéket az utcákról.

A szerb energiaügyi miniszter szerint május 16-a körül megszülethet a megállapodás a Mollal a NIS megvásárlásáról. A tárcavezető úgy fogalmazott: jól haladnak a tárgyalások a Szerbiai Kőolajipari Vállalat orosz többségi tulajdonosa és a magyar olajipari vállalat között. Az amerikai pénzügyminisztérium engedélye szerint a teljes folyamatnak május 22-ig le kell zárulnia.

Cinizmusnak nevezte az ukrán elnök a hétfő éjszakai orosz támadásokat a Moszkva által péntekre és szombatra meghirdetett tűzszünet előtt. Előzőleg Volodimir Zelenszkij szerdától kezdődően hirdetett fegyvernyugvást.

Korlátozták a mobilinternet-hozzáférést Oroszország több térségében a május 9-i katonai parádé előtt. A Kreml közlése szerint az intézkedésre az esetleges ukrán dróntámadások fokozott kockázata miatt van szükség.

Lehetőséget adhat egy állandó amerikai katonai bázis létrehozására Lengyelországban az amerikai csapatok részleges kivonása Németországból – közölte Mateusz Morawiecki volt lengyel kormányfő. Jelenleg mintegy 10 ezer amerikai katona állomásozik Lengyelországban, ami további 5–10 ezer fővel bővülhetne.

Romániában megbukott a bizalmi szavazáson az Ilie Bolojan vezette kormány. A kormánykoalícióból kilépett Szociáldemokrata Párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség által beterjesztett bizalmatlansági indítványt 281 képviselő és szenátor szavazta meg a szükséges 233 helyett. Az államfő megerősítette, észszerű határidőn belül ismét Nyugat-barát kormánya lesz az országnak, az előrehozott választások lehetőségét pedig kizárta.

Bulgáriában Rumen Radevet, az április 19-i választásokon győztes Progresszív Bulgária párt vezetőjét bízta meg kormányalakítással az államfő. A tömörülés 131 képviselői mandátumhoz jutott a 240 fős parlamentben.