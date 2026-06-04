Két alkalommal is érezhetően megremegett a föld

Mérföldkőhöz, pontosabban gátszakadáshoz érkezett az ausztrál politika: a múlt héten először fordult elő, hogy bármely közvélemény-kutató a jobboldali populista One Nationt (Egy Nemzet) mérje a legerősebb pártnak. A botránykeltésről ismert Pauline Hanson vezette tömörülés ezáltal nemcsak a hagyományos jobboldali gyűjtőpártot, a Koalíciót előzte meg, hanem immár a kormányzó Munkáspárt elsőségét is veszélyezteti. Mi áll a One Nation előretörésének hátterében, és igaza van az évtizedekig komolytalannak és rasszistának bélyegzett Hansonnek, hogy igenis belőle válhat Ausztrália következő miniszterelnöke?