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A seismograph records data.
Nyitókép: Furchin/Getty Images

Két alkalommal is érezhetően megremegett a föld

Infostart / MTI

Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma.

Az intézmény csütörtökön a Facebook-oldalán azt írta: májusban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban.

Hozzátették,

a hónap során két, a lakosság által is észlelt földmozgás történt.

Május 5-én 2 óra 35 perckor Horvátországban, a horvát-szerb határ közelében, a szerbiai Zombor mellett, a magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es magnitúdójú földrengés pattant ki. Május 13-án pedig 19 óra 16-kor Magyarországon, Nagykanizsa térségében egy 2,4-es magnitúdójú földrengés keletkezett.

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