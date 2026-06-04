Két alkalommal is érezhetően megremegett a föld

Az intézmény csütörtökön a Facebook-oldalán azt írta: májusban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban.
Hozzátették,
a hónap során két, a lakosság által is észlelt földmozgás történt.
Május 5-én 2 óra 35 perckor Horvátországban, a horvát-szerb határ közelében, a szerbiai Zombor mellett, a magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es magnitúdójú földrengés pattant ki. Május 13-án pedig 19 óra 16-kor Magyarországon, Nagykanizsa térségében egy 2,4-es magnitúdójú földrengés keletkezett.