2026. május 5. kedd Adrián, Györgyi
Budapest, 2026-02-11 A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a kormányülésre érkezik a Karmelita kolostorban 2026. február 11-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor hosszú hallgatás után megrázó üzenetet küldött a DPK-soknak

Infostart / MTI

„Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk. Nincs ezen mit szépíteni” – áll abban a posztban, amelyet a 444.hu keddi cikke szerint Orbán Viktor, a Fidesz elnöke írt, és amelyet különböző Digitális Polgári Körök (DPK) csoportjaiban osztottak meg a Facebookon.

Az MTI-hez is eljutott szöveg szerint a leköszönő miniszterelnök azt írta: még sosem dolgoztak ennyit kampányban, mégis elveszítették a választást. Orbán Viktor a digitális polgári körök tagjainak e-mailben is eljuttatott üzenetben hozzátette: a DPK-k tagjainak és a Harcosok Klubjának köszönhető, hogy a „nemzeti oldal nem térdelt le a globalista erők előtt a digitális térben sem”. Szerinte ezt a kiállást „mindig tisztelettel fogják felidézni a magyar politikatörténetben”.

Orbán Viktor a hamarosan felálló kormány karakteréről azt írta: „liberális arcéllel” az Európai Parlamentben működőhöz hasonló nagykoalíció jön létre, azzal a különbséggel, hogy ez nem pártok között, hanem egyetlen párton belül működik.

Arról is írt, hogy szerinte az „önkény és az akarnokság korszakába lépünk”, aminek a kezdeti tüneti már felsejleni látszanak. „A köztársasági elnök és más közjogi méltóságok megtámadásával eltörölnék az alkotmányos garanciákat. Lefekszenek Brüsszelnek, támogatni fogják a háborút és a migrációs paktumot. Meg akarják szüntetni a védett energiaárakat. Aggasztó jelek ezek, mégis azt kívánjuk, hogy ne legyen igazunk” – fogalmazott.

A következő évek legfontosabb feladatának azt nevezte, hogy megvédjék a „nemzeti korszak vívmányait”, hozzátéve, hogy ehhez megújulás szükséges.

Azt is rögzítette: a Fidesz, mint nagy kormányzópárt meggyengült, és ellenzéki szerepből nem képes megújítani a teljes magyar jobboldalt.

Orbán Viktor úgy véli, hogy a megújulásnak nem a pártból, hanem olyan kisebb-nagyobb klubokból, körökből kell jönnie, ahol hisznek a nemzeti gondolatban. Ilyennek nevezi a digitális polgári köröket, amelyeknek szerinte kulcsszerepe van a nemzeti oldal újjászervezésében.

„Számunkra az összefogás, a közös gondolkodás és az újjáépítés időszaka következik. Ez a csoport és a DPK teljes hálózata a nemzeti oldal megújulásának egyik fontos pillére. Számítok rátok az újratervezésben, a véleményalkotásban és a közös cselekvésben. Várom javaslataitokat. Hamarosan újra jelentkezem!” – zárta üzenetét Orbán Viktor.

Fodor Gábor az Arénában: hét ok vezetett a Fidesz súlyos vereségéhez

Két fontos közülük: a rossz viszony az EU-val, és a választójogi törvény módosítása – de öt másik fontos tényezőt is megnevezett Fodor Gábor volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője, aki az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt.
 

Jó hírekkel rukkolt elő a Magyarországon is jelen lévő autóipari multi

Most érkezett: ég a Westend mögötti vasúti terület Budapesten, keményen dolgoznak a tűzoltók

Hegseth says the US-Iran ceasefire is 'not over' despite attacks in Strait of Hormuz

