Olimpiai és világbajnokok a Gyulai István Memorialon

A szervezők csütörtökön négy versenyszám kiemelkedő klasszisait mutatták be a budapesti verseny honlapján, köztük olimpiai bajnokokat, világbajnokokat és a sportág jelenlegi meghatározó alakjait.

A férfi távolugrás mezőnyének „vezéralakja" a görög Miltiadisz Tentoglu lesz. A kétszeres olimpiai aranyérmes, világbajnok versenyző az elmúlt évek egyik legeredményesebb ugrója, aki 8,65 méteres egyéni csúccsal rendelkezik.

Férfi kalapácsvetésben érkezik a kanadai Ethan Katzberg, a párizsi olimpia bajnoka és kétszeres világbajnok, a szakág egyik legmeghatározóbb alakja. Indul a német Merlin Hummel, a 2025-ös világbajnokság ezüstérmese, valamint az olimpiai harmadik ukrán Mihajlo Kohan, így az olimpiai ezüstérmes Halász Bencének és az U20-as Európa-bajnok Szabados Árminnak kemény mezőnyben kell bizonyítania.

Női magasugrásban a világbajnok ausztrál Nicola Olyslagers a legnagyobb név.

A női rúdugrás indulói listája szintén rendkívül erősnek ígérkezik: jön a szlovén Tina Šutej, a 2025-ös világbajnokság és fedettpályás vb ezüstérmese, a francia Marie-Julie Bonnin, az idei fedettpályás világbajnok, a vb-negyedik cseh Amálie Švábíková, valamint a brazil Juliana De Menis Campos, a dél-amerikai kontinens egyik legjobbja és az új-zélandi Imogen Ayris, a 2025-ös fedett vb harmadik helyezettje.

16. Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj versenyszámai: