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Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Brüsszelhez fordult a fideszes volt miniszter „az államfő elleni gyűlöletkampány” miatt

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Levélben tájékoztatta az Európai Bizottság jogállamisági kérdésekért felelős biztosát Bóka János fideszes országgyűlési képviselő, korábbi európai uniós ügyekért felelős miniszter arról, hogy a kormányfő politikai gyűlöletkampányt folytat a köztársasági elnök ellen, akit kész eltávolítani hivatalából.

Bóka János a közösségi oldalán közölte: Michael McGrath, az Európai Bizottság jogállamisági kérdésekért felelős biztosa a napokban Magyarországon járt és illetékes miniszterekkel, valamint az Országgyűlés kormánypárti bizottsági elnökeivel találkozott, az ellenzék képviselőivel azonban nem.

Ezért – mivel személyesen nem tudta – levélben tájékoztatta arról, hogy a magyar miniszterelnök és a Tisza Párt „milyen gyűlöletkampányt folytat” a köztársasági elnök ellen, és hogyan próbálja őt eltávolítani hivatalából, akár személyre szabott jogalkotás, Alaptörvény-módosítás segítségével – közölte a fideszes politikus.

Hozzátette: a levélben részletesen hivatkozott az Európa Tanács égisze alatt működő Velencei Bizottság állásfoglalásaira a személyre szabott jogalkotásról és arról, hogy ezek miért ellentétesek az európai jogállamisági normákkal. Fontos, hogy a bizottság a rendelkezésre álló jogállamisági mechanizmusokon, eljárásokon keresztül erre a jelenségre is figyelemmel legyen – emelte ki.

Magyarországot alkotmányos krízis fenyegeti akkor, hogyha a magyar miniszterelnök és a Tisza Párt a kétharmadával visszaélve személyre szabott jogalkotás útján próbálja meg eltávolítani a köztársasági elnököt a hivatalából – mutatott rá Bóka János.

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Kezdőlap    Belföld    Brüsszelhez fordult a fideszes volt miniszter „az államfő elleni gyűlöletkampány” miatt

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