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Nyitókép: Pixabay

Óbudai korrupció – újabb politikus gyanúsítottak vannak, megszólalt az ügyészség

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Már 32 gyanúsítotti kihallgatás történt. Csak úgy repkednek a politikusi nevek: Őrsi Gergely, Láng Zsolt, Gór Csaba, Puskás Péter, Czeglédy Gergő, Szkaliczki Tünde, Matisz Károly.

A Központi Nyomozó Főügyészség a korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásában 12 újabb személyt gyanúsított meg, így az ügyben eddig 32 személy gyanúsítotti kihallgatása történt meg – derült ki a friss közlésükből.

A nyomozó főügyészség kedden összehangolt eljárási cselekményeket hajtott végre az ügyben, amelynek keretében számos helyszínen végzett kutatást és lefoglalást, valamint hallgatott ki több személyt gyanúsítottként. A nyomozó ügyészek több tízmilliós nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat. A nyomozással párhuzamosan vagyon-visszaszerzési eljárás is folyamatban van.

A közölt megalapozott gyanú lényege szerint, egy parkfenntartási munkákat végző, több önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló céget ténylegesen irányító vállalkozó, ezen cég és az azzal azonos cégcsoporthoz tartozó más cégek érdekében szerződések folyamatos biztosítása, azok zavartalan fenntartása, illetve szerződési feltételek javítása céljából 2011-2024 között önkormányzati ciklusokon és politikai oldalakon átívelően önkormányzati vezető és politikai pozíciót betöltő személyeket vesztegetett. A vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja a 2 milliárd forintot.

Kezdetben a vállalkozó a budapesti III. kerületi önkormányzatnál Puskás Péter alpolgármesternek fizetett rendszeresen korrupciós pénzt, aki azon, az ellentétes politikai oldalak közötti zavartalan együttműködés érdekében 70-30 százalékos arányban osztozott Ceglédy Gergő önkormányzati képviselővel. Az önkormányzat vezetésében történt politikai fordulat után ezen arányt megfordították. Puskás és Ceglédy a parkfenntartási szerződést rendszeresen támadó Szkaliczki Tünde önkormányzati képviselőnek – a vállalkozó és Matisz Károly pártigazgató közreműködésével – e támadások befejezéséért szintén jutatott a pénzből, illetve a vállalkozó Matiszt külön is vesztegette a pártjába tartozó más képviselők befolyásolásáért.

A vállalkozó a budapesti II. kerületi önkormányzatnál előbb Láng Zsolt, majd Őrsi Gergely polgármestereknek is rendszeresen jutatott vesztegetési pénzt, illetve kerületi önkormányzati képviselők befolyásolásáért polgármesterségét követően Lángnak, továbbá Gór Csaba választókerületi elnöknek is fizetett.

A vállalkozó ezen túlmenően Molnár Zsolt országgyűlési képviselőnek is folyamatosan fizetett korrupciós pénzeket önkormányzati politikusok feletti pártvezetői befolyása érvényesítéséért. E pénzek kérése kapcsán Molnár több esetben a kapcsolataira, illetve a vesztegetési pénzekből történő állítólagos továbbosztásra hivatkozott.

Az ügy másik szála szerint ugyanezen vállalkozó segítségével egy közétkeztetési szolgáltatást végző cégcsoport tulajdonosa és ügyvezetője is vesztegette a cégcsoport szerződéseinek biztosításáért a korábban megjelölt önkormányzati vezetőket. A cégcsoport képviselője a vállalkozó közreműködésével ugyanilyen okból Kőhegyi István pécsi vezető politikusnak is jutatott pénzt Molnár Zsolton keresztül.

A napokban kihallgatott gyanúsítottak közül nyolcan őrizetben vannak, letartóztatásukat az ügyészség indítványozta, a kényszerintézkedések tárgyában a bíróság ma dönt.

Az ügy most kihallgatott többi gyanúsítottja az említett vállalkozónak a vesztegetéshez szükséges pénzek biztosításában segédkezett.

A 24.hu úgy értesült, hogy Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármester letartóztatását is kezdeményezte az ügyészség. A Telexnek az ügyészség megerősítette a hírt. A lap szerint letartóztatást kért az ügyészség Gór Csaba II. kerületi fideszes politikusra és Puskás Péter óbudai Fidesz-elnökre is. Ceglédy Gergő MSZP-s önkormányzati képviselővel, Szkaliczki Tünde momentumos önkormányzati képviselővel és Matisz Károllyal, a Momentum pártigazgatójával ugyanez történt. A politikusok mindegyikét meg is gyanúsították, az esetleges kényszerintézkedésekről csütörtökön dönt a bíróság.

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Kezdőlap    Belföld    Óbudai korrupció – újabb politikus gyanúsítottak vannak, megszólalt az ügyészség

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