Pride – fordulat történt Karácsony Gergely ügyében

A kerületi ügyészség egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatt január 28-án emelt vádat a főpolgármesterrel mint a 2025. évi Budapest Pride szervezőjével szemben - közölték, hozzátéve, hogy a vádemelés az elkövetéskor hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelt.

A vádirat benyújtását követően, áprilisban az Európai Unió Bírósága ítéletében kimondta, hogy a tiltás alapjául szolgáló gyermekvédelmi törvény több ponton sérti az uniós jogot.

A bíróság döntése értelmében a jogszabály ellentétes az Európai Unió belső piaci szabályozásával, az alapvető szabadságjogokkal és az uniós alapértékekkel – tették hozzá.

Kifejtették, hogy az uniós jogra vonatkozó joggyakorlat alapján, amit a Kúria is több döntésében megerősített, a nemzeti bíróság köteles biztosítani az uniós jog elsőbbségét.

Ha a nemzeti jogszabály a közösségi joggal ellentétes, nem kell megvárni, hogy a nemzeti jogszabályt előzetesen, jogalkotási vagy bármely más alkotmányos eljárás útján megsemmisítsék – fűzték hozzá.

Mivel a vádirati tényállásban a gyülekezési hatóság a gyűlés megtartását kifejezetten a később megállapítottan uniós jogokat sértő rendelkezés alapján tiltotta meg, ezért az ügyészség vádiratában írt tényállás már nem valósít meg bűncselekményt – fogalmaztak.

Erre tekintettel – a büntetőeljárási törvény előírása alapján – a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség a vádat ejtette – áll a közleményben.