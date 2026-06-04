Magyar Péter ismét kedvenc hobbijának hódolt: történelmi idegenvezetés Berlinben

Rendszerváltástól rendszerváltásig száguldozott Magyar Péter Berlinben.
A történelmi előadás előtt a miniszterelnök felpattant egy német rendőrmotorra, ám ez csupán statikus bemutató maradt.
Utána következett a töriséta, ahol Magyarország berlini nagykövetével együtt izgalmas utazás kezdődött: szóba került Mihail Gorbacsov, Helmut Kohl, Németh Miklós, Orbán Viktor, Horn Gyula, Napóleon és még Schmidt Mária is.
A Berlinben élő magyarok mindeközben vidáman szelfizgettek Magyar Péterrel.
Akit érdekel a történelem, nézze végig a videót, érdemes!