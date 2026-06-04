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Magyar Péter miniszterelnök ellép a díszegység elõtt a berlini kancellárián tartott fogadási ünnepségén 2026. június 2-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Magyar Péter ismét kedvenc hobbijának hódolt: történelmi idegenvezetés Berlinben

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A miniszterelnök szívesen mutatkozik idegenvezetőbe oltott történelemtanár szerepében is, ehhez komoly segítséget kapott Berlinben a magyar nagykövettől. Rendhagyó törióra, sok hasznos információval.

Rendszerváltástól rendszerváltásig száguldozott Magyar Péter Berlinben.

A történelmi előadás előtt a miniszterelnök felpattant egy német rendőrmotorra, ám ez csupán statikus bemutató maradt.

Utána következett a töriséta, ahol Magyarország berlini nagykövetével együtt izgalmas utazás kezdődött: szóba került Mihail Gorbacsov, Helmut Kohl, Németh Miklós, Orbán Viktor, Horn Gyula, Napóleon és még Schmidt Mária is.

A Berlinben élő magyarok mindeközben vidáman szelfizgettek Magyar Péterrel.

Akit érdekel a történelem, nézze végig a videót, érdemes!

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