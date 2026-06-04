Magyar Péter ismét kedvenc hobbijának hódolt: történelmi idegenvezetés Berlinben

Magyar parlamenti ukrán szószóló: Remélem, a kárpátaljai magyarok is élhetnek majd a miénkhez hasonló jogokkal

Grexa Liliána ukrán nemzetiségi parlamenti szószóló szerint az elmúlt három évben jelentős előrelépés történt a magyarországi ukrán közösség helyzetében, de a kárpátaljai magyaroknak is van miben bízniuk, a pozitív folyamatok ráadásul már évek óta tartanak, a kijevi parlament ugyanis lépéseket tett a korábbi döntések negatív következményeinek visszafordításáért.