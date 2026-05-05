Új kormány jön: Karácsony Gergely radikális lépésre készül

Karácsony Gergely úgy fogalmazott: „az új kormánnyal azokról a jogszabály-módosításokról is készek vagyunk tárgyalni, amelyek lehetővé teszik, hogy eltüntethessük az ocsmány épülethálókat, hogy eltakarítsuk végre az üres telefonfülkéket az utcáinkról, és hogy radikálisan csökkentsük az óriásplakátok számát a városban, és hogy soha többé ne lehessen gyűlöletpropagandával szennyezni a köztereinket és a lelkünket.”

A főpolgármester azzal kezdte a bejegyzését, hogy „a gyűlöletpolitika végrehajtóinak és megrendelőinek nincs bocsánat. Budapestet pedig egyszer és mindenkorra meg kell tisztítani a vizuális környezetszennyezéstől”.

„Ezek az emberek tudatosan és szisztematikusan, egyre nagyobb dózisban adagolva csöpögtették a mérget a magyarok lelkébe. Embereket, közösségeket tettek gyűlöletcélponttá, rámentek erre életek az elmúlt 16 évben. Nincs az a könnyes interjú, ami ezt rendbe hozhatja, a felejtés nem opció, mert ha nem dolgozzuk fel a lelkek ellen elkövetett bűnöket, arra ítéltetünk, hogy újra átéljük azokat” – írta.

Karácsony Gergely kiemelte: a gyűlöletpropagandát hosszú évekig jogszabályokkal vették körbe, törvényekkel, kormányrendeletekkel biztosították a sok milliárdos profitot, és így védték a propagandájukat az önkormányzatoktól is, amelyek el akarták ezeket tüntetni az utcáról.

„Jogszabályi védelem miatt lehetett az utcákon osztogatni Budapesten újságnak kinéző szennypropagandát, ezért rondíthatják még mindig a városképet otromba épülethálók, és azért éktelenkedhetnek az üres és romos telefonfülkék városszerte, mert azokra is propagandaplakátokat tettek. És ezért van, hogy Budapest kénytelen elviselni az egyik legtöbb óriásplakátot az európai városok közül, a több mint 10 ezer (!) óriásplakát túlnyomó többsége ráadásul tulajdonképpen illegálisan lett kihelyezve” – fogalmaz a főpolgármester.

Karácsony Gergely azt írta: Budapest mindezek ellen az elmúlt években több pert indított, egy részük még most is folyamatban van.