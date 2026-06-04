Film, színház, muzsika: Magyar Péter és Belmondo

Tiszta filmszínház – ezzel a mondattal tette emlékezetessé Magyar Péter a Sulyok Tamás köztársasági elnöknél tett első látogatását, amelyre közvetlenül a választások után, még a miniszterelnöki beiktatás előtt került sor.

A párizsi útjáról készült videó zenei aláfestése igen erős: Belmondo híres filmjéből (A profi) vették kölcsön.

Akik látták ezt a mozit, azoknak a zene felidézi a legendás színész markáns arcát, miközben a videón Emmanuel Macron és Magyar Péter találkozója pörög. Itt tehát a film és a színház mellett a muzsika, a zene is kiemelt szerepet tölt be.

A miniszterelnöki videót nem is lehet beilleszteni ebbe a cikkbe, talán éppen A profi zenéje miatt?

Magyar Péter közösségi oldalán talán még megnézhető.