ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.12
usd:
304.76
bux:
133591.93
2026. június 4. csütörtök Bulcsú
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Emmanuel Macron francia elnök (j) Magyar Péter miniszterelnököt fogadja a párizsi államfõi rezidencián, az Élysée-palotában 2026. június 3-án.
Nyitókép: MTI/AP/Thomas Padilla

Film, színház, muzsika: Magyar Péter és Belmondo

Infostart

A profi (Le Professionnel) Jean-Paul Belmondo talán legismertebb filmje, Magyarországon is sokan szeretik. Zenéje legenda, Ennio Morricone szerezte. Magyar Péter ezzel a zenével, és az ikonikus francia filmsztárral illusztrálja párizsi videóját.

Tiszta filmszínház – ezzel a mondattal tette emlékezetessé Magyar Péter a Sulyok Tamás köztársasági elnöknél tett első látogatását, amelyre közvetlenül a választások után, még a miniszterelnöki beiktatás előtt került sor.

A párizsi útjáról készült videó zenei aláfestése igen erős: Belmondo híres filmjéből (A profi) vették kölcsön.

Akik látták ezt a mozit, azoknak a zene felidézi a legendás színész markáns arcát, miközben a videón Emmanuel Macron és Magyar Péter találkozója pörög. Itt tehát a film és a színház mellett a muzsika, a zene is kiemelt szerepet tölt be.

A miniszterelnöki videót nem is lehet beilleszteni ebbe a cikkbe, talán éppen A profi zenéje miatt?

Magyar Péter közösségi oldalán talán még megnézhető.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Film, színház, muzsika: Magyar Péter és Belmondo

párizs

film

magyar péter

jean-paul belmondo

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elrendelték hat politikus letartóztatását a korrupciós ügyben

Elrendelték hat politikus letartóztatását a korrupciós ügyben

A Központi Nyomozó Főügyészség tájékoztatása szerint elrendelték Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármester letartóztatását. A politikusok 30 napra kerülnek rács mögé, de minden érintett fellebbezést nyújtott be. A politikusokat rendőri kisbuszokkal vitték el a tárgyalást követően.
 

„Milyen érdekes” – így reagált a kormányfő az óbudai korrupciós ügyre

Újabb politikus gyanúsítottak vannak, megszólalt az ügyészség

Pénteken délelőtt lesz a következő kormányszóvivői tájékoztató

VIDEÓ
Miért nincs a Balatonnak igazi gazdája? Pach Gábor, Inforádió, Aréna
Miért bízunk jobban az AI-ban, mint egymásban? Rab Árpád, Inforádió, Aréna
Hogyan marad fiatal a 130 éves Vígszínház? Rudolf Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.05. péntek, 18:00
Gáncs Kristóf
a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tárgyalnának Putyinnal Európa vezető hatalmai, megtorlást hirdetett Zelenszkij – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Tárgyalnának Putyinnal Európa vezető hatalmai, megtorlást hirdetett Zelenszkij – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Tegnap Oroszország több csapást mért Ukrajna Dnyiprói járására, nyolc embert megsebesítve és tüzet okozva egy kiskereskedelmi lánc raktárépületeiben. Dnyipropetrovszk megye katonai vezetője közölte, heten közülük kórházban vannak, három sérült állapota súlyos. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közben kijelentette, a nagy horderejű orosz támadásokra Ukrajna "jogosan" felel mélységi légicsapásokkal Oroszország területén belül, és Kijev szándékában áll növelni az ilyesféle válaszok mértékét. "Kizárólag olajfinomítók ellen intézünk támadást, vagy legitim katonai célpontok ellen" - tette hozzá az ukrán elnök. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború legutóbbi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas fordulat a magyar használtautó-piacon: tömegek keresik ezeket a modelleket

Hatalmas fordulat a magyar használtautó-piacon: tömegek keresik ezeket a modelleket

A Tesla Model 3 májusban már kétszer annyi érdeklődőt vonzott, mint a legnépszerűbb hibrid modell, a Toyota Corolla.

BBC
Business Sport Travel Science
Hezbollah rejects renewed ceasefire agreed by Israel and Lebanon

Hezbollah rejects renewed ceasefire agreed by Israel and Lebanon

The United States announced the ceasefire agreement on Wednesday night following a fresh round of talks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 4. 20:24
Egy év alatt megújul az óbudai K-híd: kiderült, mi változik és mi nem
2026. június 4. 18:39
Magyar parlamenti ukrán szószóló: remélem, a kárpátaljai magyarok is élhetnek majd a miénkhez hasonló jogokkal
×
×