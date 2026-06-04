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Magyar Péter miniszterelnök (j) és Micheál Martin ír miniszterelnök a tárgyalásukat követõen tartott sajtótájékoztatón a Külügyminisztériumban 2026. június 4-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter: ígéretet tett az ír EU-elnökség

Infostart / MTI

A július elsején kezdődő ír uniós elnökség állt Magyar Péter magyar és Micheál Martin ír miniszterelnök csütörtöki budapesti tárgyalásának középpontjában. A magyar kormányfő a találkozót követő sajtónyilatkozatában azt kívánta: „legyen kényelmesebb” az ír elnökség, mint a magyar volt.

(Cikkünk frissül.)

Magyar Péter emlékeztetett: 2004-ben az akkori ír elnökség idején csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz.

A miniszterelnök úgy fogalmazott: a magyar kormány nagyra értékeli Írország pragmatikus és kiegyensúlyozott gondolkodásmódját, és üdvözli az elnökségi prioritásokat, köztük az EU és a tagállamok versenyképességének javítását, amelyben az írek számíthatnak a magyar kormány támogatására.

Szintén kiemelt témaként szólt Magyar Péter az alapvető értékek tiszteletben tartásáról, amelyben – mint mondta – előrelépésre számíthat az ír elnökség Magyarország részéről.

„Magyarország visszakerülhet az EU szívébe”

Micheál Martin ír miniszterelnök üdvözölte magyar kollégája, Magyar Péter elkötelezettségét a jogállamiság helyreállítása és a demokratikus értékek megerősítése mellett.

Az ír kormányfő kiemelte: ezzel Magyarország visszakerülhet az Európai Unió szívébe.

Micheál Martin azt mondta: országa, amely az év második felében betölti az EU soros elnöki posztját, támogatja Magyarországot a szükséges reformokat illetően.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter: ígéretet tett az ír EU-elnökség

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Az ügyészség nyolc gyanúsított letartóztatását indítványozta az óbudai korrupciós ügyben, köztük ismert egykori politikusokét. Már 32 embert hallgattak ki. Magyar Péter szerint furcsa, hogy most kezdett el dolgozni a rendőrség. Csoportos létszámleépítésre készül Balásy Gyula cége, a Visual Europe Group. A hét egyik legfontosabb diplomáciai fejleménye volt, hogy Magyar Péter Berlinben tárgyalt Friedrich Merz német kancellárral, majd Párizsban Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Közben a magyar kormány teljes körű megállapodást kötött Ukrajnával a kárpátaljai magyarság jogainak bővítéséről.

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