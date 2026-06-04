Örökre elnémult a vörös bolygó egyik földi hírnöke

Az űrhivatal szerdán jelentette be, hogy a misszió hivatalosan is véget ért. A Maven-küldetés vezető tudósa, Shannon Curry elmondta, hogy a a tudóscsoport nagyon letört a Maven elvesztése miatt, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy hihetetlenül büszkék az elmúlt évtizedben elért tudományos eredményeikre. Az űrszonda a marsi légkör és evolúciójának megismerésében is fontos szerepet játszott – tette hozzá.

A 2013-ban felbocsátott Maven (Mars Atmosphere and Volatile Evolution) űrszonda, amely a vörös bolygó körül keringve végezte megfigyeléseit, december elején hallgatott el. A Földre érkezett adatok azt mutatták, hogy gyors forgásba kezdett, ami megzavarta a pályáját és lemerítette az akkumulátorait.

A NASA vizsgálata megállapította, hogy az űrszondát nem lehet életre kelteni. Várhatóan még 50-100 évig kering, majd a Marsba csapódik. Az űrhivatal szerint a bolygó körül keringő többi űreszközre nem jelent veszélyt. A küldetés szakemberei tovább dolgoznak azon, hogy megfejtsék a meghibásodás okát.

A Maven fő feladata a marsi légkör és időjárás, valamint a légkör evolúciójának tanulmányozása volt, emellett tavaly egy „eltévedt” csillagközi üstökösös megfigyelésére is használták, és segített a NASA Curiosity és Perseverance marsjárói által gyűjtött információk továbbításában. A bolygó körül keringő négy másik űrszonda – két amerikai és két európai műhold – át tudja venni a Maven feladatait az űrhivatal közlése szerint, így a roverek tudományos adatai nem vesznek el.