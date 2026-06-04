Tíz balatoni strandon lesznek ott a vöröskeresztesek – részletek

Július 1-jén kezdi meg idei működését és augusztus 20-ig áll a nyaralók rendelkezésére a Magyar Vöröskereszt Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálata a tó déli partján. A tervek szerint hét-nyolc település tíz strandján lesznek jelen a szolgálat tagjai, önkéntesei.

A Magyar Vöröskereszt főigazgató-helyettese az InfoRádióban elmondta: elsősegélynyújtó szolgálatuk 2007 óta működik a Balatonon. A cél az, hogy azok a fiatalok, önkéntesek, akik korábban különböző versenyeken, felkészítéseken a szervezet látókörébe kerültek olyan nyári elfoglaltságot találjanak maguknak, amivel tudják segíteni a Balatonon strandolók biztonságát.

Az önkéntesek feladata az lesz, hogy a vízben vagy a parton szerzett kisebb sérüléseket ellássák. Főként rovarcsípésekre, vágásokra, zúzódásokra, ficamokra, rándulásokra, kagyló okozta sérülésekre kell gondolni. Ha pedig olyan egészségkárosodással találkoznak, ami már komolyabb egészségügyi szakellátást igényel, akkor az illetékeseknek kell hívniuk a mentőket.

Horváth Péter Zsolt elmondása szerint a korábbi években többször volt rá példa, hogy a Magyar Vöröskereszt önkéntesei életet mentettek a Balatonnál. Kiemelte, hogy azok a fiatalok, akik a Magyar Vöröskereszt kötelékében önkéntesként kezdenek el tevékenykednek, nagyon sok esetben a későbbiekben az egészségügyi pályán vállalnak pozíciót, akár főállásban is.

Sokan közülük most már mentőápolóként, orvosként vagy ápolónőként dolgoznak.

A Magyar Vöröskereszt kiemelt feladatának tekinti a társadalmi elsősegélynyújtás népszerűsítését. Ennek megfelelően számos kezdeményezésük van, így például az idén 105 éves Magyar Ifjúsági Vöröskereszt is arra törekszik, hogy minél több fiatalt megszólítson. A megyei szervezeteknél nagyon sok olyan aktív önkéntes van, akik először iskolai előadáson, elsősegélynyújtó felkészítésen vagy versenyen találkoztak egymással és a Vöröskereszttel. Ők közvetlen kapcsolatban vannak a szervezettel, és belső hírleveleken, munkatársakon keresztül mindig megkapják az éppen aktuális tájékoztatókat. A különböző lehetőségeket a Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt hivatalos felületein hirdetik meg, vagyis online lehet jelentkezni önkéntesnek, illetve meg lehet keresni közvetlenül a megyei szervezeteket is. Végül a központi szervező apparátus veszi fel minden jelentkezővel a kapcsolatot.

Idén is nyolc turnusban fognak dolgozni a Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat önkéntesei, turnusonként 20-30 fiatal szerepvállalására számítanak.

Horváth Péter Zsolt hozzátette: sokat számít, ha az adott jelentkezőnek van valamilyen tapasztalata az elsősegélynyújtásban. Természetesen mielőtt kimennek a terepre, az érintettek „frissítő felkészítésen” vesznek részt, melynek keretében az újraélesztéstől kezdve a sebellátásig minden olyan tevékenységet végigvesznek, ami az elsősegélynyújtáshoz kapcsolódik, így friss tudással felvértezve tudják a későbbiekben ellátni a hozzájuk forduló sérülteket.

A Magyar Vöröskereszt főigazgató-helyettese elmondta: általában minden turnusnak van egy olyan időszaka (délelőtt 10 órától este 6 óráig), amikor az önkéntesek aktívan a strandokon teljesítenek szolgálatot. Egy-egy turnus tagjai egy hétig dolgoznak, de előtte két nappal részt kell venniük az említett felkészítésen, ami a gördülékeny turnusváltás miatt fontos. Ilyenkor van lehetőség a turnusok között eszmecserére, a tapasztalatok átadására. Az adott turnus utolsó szolgálati napja után másnap még a Balatonon maradnak az önkéntesek, amikor lazíthatnak, pihenhetnek egy kicsit.

Horváth Péter Zsolt tájékoztatása szerint minden ellátást esetnaplóban rögzítenek, statisztikák készülnek az éppen aktuális időszakról. Időről időre egyeztetnek a tapasztalatokról, a leggyakrabban előforduló esetekről, hogy minél jobb arányban lehessen elkerülni további baleseteket.

A Magyar Vöröskereszt szorosan együttműködik a helyi önkormányzatokkal, strandüzemeltetőkkel, egymást támogatva igyekeznek a lehető legjobb körülményeket biztosítani.

A Magyar Vöröskereszt főigazgató-helyettese végül kitért néhány fontosabb statisztikai adatra is. Az önkénteseik 2007 óta összesen nyolc esetben mentettek életet közvetlenül, és 2024-ig 55 889 sérülést láttak el.

A cikk Rozgonyi Ádám interjúja alapján készült.