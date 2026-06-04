Szavaztak a Liverpool szurkolói, Szoboszlai Dominik lett a szezon ásza

A liverpooli fociklub szurkolói Szoboszlai Dominikot választották meg a szezon legjobb játékosának – írja a klub hivatalos tájékoztatása alapján a Telex. A magyar válogatott csapatkapitánya kapta a szurkolói szavazatok több mint kétharmadát.

Szoboszlai Dominik élete eddigi legjobb szezonját zárta: a csapat 57 mérkőzéséből 53-szor pályára lépett, minden alkalommal a kezdő összeállításban. Összesen 13 gólt szerzett és 12 gólpasszt adott. Ötször érdemelte ki a hónap játékosa elismerést és nyolcszor lett a meccs legjobbja. Több alkalommal is látványos szabadrúgásgóllal hívta fel magára a figyelmet.

A lap hozzáteszi, a Liverpool idénye kevésbé sikerült jól, a bajnokságban csak az ötödik helyen végeztek az Arsenal, a Manchester City, a Manchester United és az Aston Villa mögött, a Bajnokok Ligájában pedig a negyeddöntőben búcsúztak, a későbbi győztes PSG-től kaptak ki. A klub a szezon végén menesztette a csapat vezetőedzőjét, Arne Slotot, akinek a helyére a Bournemouthtól nemrég távozó Andoni Iraola érkezhet.