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Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel, miután berúgta a nyitógólt a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 7. fordulójában játszott Olympique Marseille-Liverpool F. C. mérkõzésen Marseille-ban 2026. január 21-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo

Szavaztak a Liverpool szurkolói, Szoboszlai Dominik lett a szezon ásza

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A magyar válogatott csapatkapitánya a klub majdnem összes mérkőzésén a kezdő tizenegy között lépett pályára, a legtöbb szurkoló viszont sokoldalúsága, góljai, valamint látványos és eredményes szabadrúgásai miatt adta le a voksát rá.

A liverpooli fociklub szurkolói Szoboszlai Dominikot választották meg a szezon legjobb játékosának – írja a klub hivatalos tájékoztatása alapján a Telex. A magyar válogatott csapatkapitánya kapta a szurkolói szavazatok több mint kétharmadát.

Szoboszlai Dominik élete eddigi legjobb szezonját zárta: a csapat 57 mérkőzéséből 53-szor pályára lépett, minden alkalommal a kezdő összeállításban. Összesen 13 gólt szerzett és 12 gólpasszt adott. Ötször érdemelte ki a hónap játékosa elismerést és nyolcszor lett a meccs legjobbja. Több alkalommal is látványos szabadrúgásgóllal hívta fel magára a figyelmet.

A lap hozzáteszi, a Liverpool idénye kevésbé sikerült jól, a bajnokságban csak az ötödik helyen végeztek az Arsenal, a Manchester City, a Manchester United és az Aston Villa mögött, a Bajnokok Ligájában pedig a negyeddöntőben búcsúztak, a későbbi győztes PSG-től kaptak ki. A klub a szezon végén menesztette a csapat vezetőedzőjét, Arne Slotot, akinek a helyére a Bournemouthtól nemrég távozó Andoni Iraola érkezhet.

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