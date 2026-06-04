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A lakossági panaszokra reagálva előző héttől kezdve állandó, emelt létszámú rendőri jelenlétet biztosít a XI. Kerületi Rendőrkapitányság Kelenföldön és környékén.
Nyitókép: Police.hu

Tisztogatás Kelenföldön: 29 embert fogtak el a rendőrök néhány nap alatt

Infostart / MTI

Több mint 700 igazoltatást hajtott végre és 29 embert fogott el, illetve állított elő a rendőrség a Kelenföldi pályaudvar könyékén május 28-tól zajló közbiztonsági akcióban – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálata.

A közlemény szerint az elfogott emberek közül tizenhetet körözés alapján, nyolcat kábítószer-fogyasztás, hármat garázdaság, egyet lopás miatt állítottak elő. Közterületi alkoholfogyasztás, illetve köztisztasági szabálysértés miatt 12 esetben szabtak ki helyszíni bírságot vagy tettek szabálysértési feljelentést.

A kelenföldi vasútállomás régi aluljárójához a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) újabb térfigyelő kamerákat telepített.

A rendőrség közleményében emlékeztetett arra, hogy

lakossági panaszokra reagálva egy hete állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosítanak a vasútállomás környékén.

A XI. kerületi rendőrkapitányság járőrei önálló, valamint a közterület-felügyelőkkel közös szolgálatot látnak el, emellett a BRFK és a Készenléti Rendőrség is megerősítő erőket biztosít, így éjjel-nappal vannak rendőrök a területen.

A rendőrség közölte azt is, hogy csütörtökön a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kezdeményezésére egy összehangolt akciósorozat keretében a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. keretében működő FKF Köztisztasági Divízió és a Főkert Kertészeti Divízió munkatársai végeztek takarítást Etele téren, a kelenföldi villamosmegállókban, a környező buszvégállomásokon, valamint a vasúti és a metróaluljáróban. A FÖRI Budapesti Utasbiztonsági Szolgálat közterület-felügyelői az újbudai közterület-felügyelettel együttműködve a megállókat és a környező utcákat ellenőrizték, kiemelt figyelmet fordítva a megállókban a tiltott dohányzás visszaszorítására.

A Budapesti Közlekedési Központ közleményében arról tájékoztatott, hogy

csütörtöktől szombatig háromnapos komplex járatellenőrzés is zajlik a Kelenföldi vasútállomást érintő járatokon.

Az akció során a rendőrök, jegyellenőrök, rendészek és minőségellenőrök a járműveken, továbbá a megállókban és az állomásokon is ellenőrzéseket végeznek.

Az intézkedések célja a jegyellenőrzésen túl az utazási feltételeket megszegő, a közösségi közlekedés rendjét megzavaró emberek kiszűrése, valamint a járművek állapotának és tisztaságának ellenőrzése.

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Kezdőlap    Belföld    Tisztogatás Kelenföldön: 29 embert fogtak el a rendőrök néhány nap alatt

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