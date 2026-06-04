Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a KSH csütörtökön kiadta jelentését a kiskereskedelmi forgalomról, ami – naptárhatástól megtisztítva – 3,6 százalékkal nőtt áprilisban az egy évvel korábbihoz képest, de 1,2 százalékkal kisebb volt a márciusi adatnál.

A Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint ezekben a számokban nagy meglepetés nincs. Regős Gábor az InfoRádióban elmondta: a nagyon erős március után havi alapon azért csökkent a forgalom, mert

„a választásokhoz kapcsolódó osztogatások hatása kifutott”, az emberek jól kiköltekeztek.

Emlékeztetett, hogy márciusban havi alapon 1,8, míg éves alapon 8,1 százalékos volt a kiskereskedelmi növekedés, ami „szokatlanul nagy szám” volt akkor. Az elemző úgy véli, éves viszonylatban a 3,6 százalékos emelkedés „nem rossz, fenntartható növekedésnek tűnik”.

Forrás: KSH

Mint fogalmazott, ebben szerepe van az említett tényezőkön kívül a reálbérek érdemi növekedésének, amit két fő faktor generált: egyrészt nőnek a nominális bérek is, másrészt már egy ideje alacsony inflációs környezet van.

Leginkább az üzemanyagok vásárlása növekedett. Éves összevetésben 9,1 százalékos bővülést mért a KSH. Az előző hónapban 20,6 százalékos emelkedés volt, tehát ahhoz képest azért szerényebb a mostani adat, de más területekkel összehasonlítva ez mégiscsak jelentős bővülés. Regős Gábor kiemelte: ez nem azt jelenti, hogy ennyivel többet autóztunk, hanem a védett ár miatt a környező országokhoz képest idehaza olcsóbb az üzemanyag, illetve

márciushoz hasonlóan most is volt egy olyan időszak, amikor pánikvásárlás vette kezdetét.

Az elemző emlékeztetett, hogy a Barátság kőolajvezeték még áprilisban is jó ideig nem működött, az iráni háború pedig jelentősen felvitte az olajárakat.

Forrás: KSH

Az élelmiszerboltok forgalma 3,4 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához viszonyítva. A közgazdász szerint ez nem okozott különösebb meglepetést, nagyjából jó szintet lehet hozni, ugyanis ezen üzlettípusoknál nem is lehet tízszázalékos növekedéssel kalkulálni. Mint fogalmazott, „ennél sokkal többet már nem tudunk enni, esetleg jobb minőségű élelmiszereket vásárolhatunk”. Felidézte, hogy

amikor magas volt az infláció, a vásárlók többsége az olcsóbb termékeket kereste, most már azonban „van nagyobb tér a drágább termékek vásárlására”.

Regős Gábor arra számít, hogy a következő hónapokban fennmarad a reálbérek emelkedése, ami támogathatja a kiskereskedelem bővülését a továbbiakban is. Nem tartja reálisnak, hogy a márciusi, kiugró növekedés megismétlődjön, de az áprilisi adathoz hasonlóan megint lehet 3-4 százalékos emelkedés a következő időszakban. A Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint a második negyedévben a fogyasztás várhatóan továbbra is felfelé húzza majd a GDP-növekedést, de előreláthatólag nem olyan mértékben, mint az első negyedévben.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.