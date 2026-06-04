A 4iG csoport legnagyobb európai befektetőként csatlakozott az Axiom Space tulajdonosi köréhez

Kiemelték, a 4iG csoport űr- és védelmi ipari holding vállalata az első magyar, egyben legnagyobb európai stratégiai befektetőként van jelen az amerikai űripari vállalatban többek között a Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Japán és a világ egyik legnagyobb pénzügyi csoportja mellett.

A 4iG számára a befektetés stratégiai jelentőségét az adja, hogy az Axiom Space a kereskedelmi űrgazdaság jövőjét meghatározó olyan technológiákat fejleszt, amelyek kulcsszerepet játszhatnak az alacsony Föld körüli pályán létrejövő infrastruktúra következő generációjának kialakításában. A 4iG SDT a partnerségben hosszú távú értékteremtési lehetőséget lát, és befektetőként valamint stratégiai partnerként aktív szerepet kíván vállalni többek között az orbitális adatközpontok, a kereskedelmi űrállomások, az emberes űrrepülési képességek, valamint a mikrogravitációs környezetben megvalósuló fejlett ipari és kutatási programok fejlesztésében - írták a közleményben.

A 4iG álláspontja szerint az együttműködés a magyar műholdprogrammal, a HUSAT-tal is jelentős stratégiai szinergiákat teremthet, erősítve a csoport űripari és védelmi technológiai pozícióit. A befektetés technológiai jelentőségén túl hozzájárul Magyarország és az Egyesült Államok közötti stratégiai gazdasági és innovációs kapcsolatok további erősítéséhez is.

A tájékoztatásban kitértek arra is, hogy az Axiom Space iránti befektetői érdeklődés jóval meghaladta az eredetileg tervezett tőkebevonási célt, ami jól mutatja a kereskedelmi űriparban és az alacsony Föld körüli pályához kapcsolódó szolgáltatásokban rejlő növekedési potenciált. A bevont források lehetővé teszik az Axiom Space számára, hogy felgyorsítsa kiemelt programjainak megvalósítását, így az emberes űrrepülési szolgáltatások, az űrruha-fejlesztések, valamint az Axiom Station kereskedelmi űrállomás fejlesztését, amely a Nemzetközi Űrállomás (ISS) utódjaként szolgálhat.

A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) a 4iG Csoport űr- és védelmiipari holdingvállalata, amely innovatív, kettős felhasználású technológiákat fejleszt az űr- és a védelmi ipar területén. A vállalat tevékenysége öt stratégiai üzletág mentén épül fel: Space (űripar), Aero (légiipar), Land Systems (szárazföldi rendszerek), Weapons & Ammunition (fegyver- és lőszergyártás), valamint Cyber and Defence Digitalization (kiber és védelmi digitalizáció). Az űripari terület a műholdak tervezését, gyártását és üzemeltetését fogja össze. A védelmi technológiák területén a 4iG SDT pilóta nélküli légijárműveket és drónvédelmi rendszereket, szárazföldi platformokat, fegyver- és lőszergyártási megoldásokat, valamint modern kiber- és digitalizációs technológiákat fejleszt. Rendszerei hozzájárulnak a NATO-kompatibilis képességek kialakításához és a régiós biztonság erősítéséhez.

A 4iG Csoport a legnagyobb technológiai, infokommunikációs, digitális infrastruktúra, valamint űr- és védelmi ipari tőkepiaci holding Magyarországon, amely több mint 11 000 munkavállalót foglalkoztat - ismertették a közleményben.

A 4iG részvényeivel a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában kereskednek. Az elmúlt egy évben a részvény árfolyama 1600 és 4965 forint között mozgott.