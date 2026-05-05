Infostart.hu
2026. május 5. kedd Adrián, Györgyi
Nyitókép: Getty Images

Varga Mihály: attraktívabb szolgáltatáshoz vezethet a Revolut érkezése

A jegybankelnök egy konferencián arra is kitért, hogy 2008 óta közel háromszorosára nőttek a banki díjak.

A magyar bankrendszer az elmúlt években a stabilitás egyik alapja volt, a világgazdaságot pedig törékeny helyzetben érte az újabb nyersanyagpiaci válság. Az energiaárak nem úgy tűnnek, mintha gyorsan visszamennének az iráni háború előtti szintre. Ezek az előrejelzések ráadásul még nem is a lehető legrosszabb forgatókönyvvel számolnak – mondta el Varga Mihály a Portfolio Hitelezés 2026 című konferenciáján, amelyről a HVG számolt be.

Hozzátette, a helyzet most egészen más, mint 2022-ben. A magyar gazdaság szerinte erősebb, mint négy éve volt, ezt az állítását arra alapozta, hogy a folyó fizetési mérleg egyenlege kedvezőbb most. Emellett a külső inflációs nyomás is kisebb, a magyar infláció is alacsonyabb szinten van, valamint a jegybanki tartalék is nagyobb. A bankok helyzete erős, bőven tudnának hitelt kínálni még, de sem a háztartások, sem a cégek hitelkereslete nem erős. A magyar bankrendszer mostani állapotában akár 40 ezer milliárd forintnyi hitel kihelyezésére is képes lehet.

A lakosság nem nagyon mer hitelt felvenni

– emelte ki a jegybankelnök.

Mint fogalmazott, a lakossági hitelek állománya viszonylag kicsi az EU-átlaghoz és a régióhoz képest is, pedig az államilag támogatott hitelek már a teljes lakossági állomány 35 százalékát teszik ki. Véleménye szerint ennek oka, hogy a 2008-as válság miatt sokan félnek a hiteltől.

Hozzátette, a vállalatok hitelállománya a régiós átlag körül alakul, de itt is magas az államilag támogatott hitelek aránya. Emellett azt is kimutatták, hogy általában azok a cégek vesznek fel újabb, állami támogatású hitelt, amelyek már korábban is hitelt kértek. Azonban van egy 30 ezer cégből álló kör, amely nem vett fel hitelt mostanában, itt még lehet növekedés. Kitért arra is, hogy 2008 óta háromszorosára nőttek a magyar banki díjak. Ez három tényezőnek tudható be. Egyrészt a tranzakciós díjat megemelte a kormány, másrészt a bankok áthárították ezt az ügyfelekre, harmadrészt pedig inflációkövető díjemelések is jöttek.

Varga Mihály emellett arról is szót ejtett, hogy a bankok versenyképességében és költséghatékonyságában van még tér a fejlődésre. A külföldi szereplők megjelenése kihívást jelent a magyar bankszektornak – tette hozzá. Mint a HVG írja, róluk azt is elmondta, hogy azok a bankrendszert „attraktívabb szolgáltatás felé viszik majd el”.

Szakértő: nagyon szigorú a magyar szabályozás, ezért vonultak ki a kriptoóriások
Jelenleg is zajlik Magyarország ellen az EU által indított kötelezettségszegési eljárás a tavaly nyáron hatályba lépett új hazai szabályozás miatt, ami kötelezően előírja a validálási szolgáltatás igénybevételét a kriptováltáshoz. Szabó Dávid, a Decent Investments és a Hold Alapkezelő portfóliókezelője az InfoRádióban elmondta: az új magyar szabály miatt vonult ki hazánkból több nagy szolgáltató, de megvan rá az esély, hogy visszatérjenek, erre legalább két eljárási mód lehetséges.
Fodor Gábor az Arénában: hét ok vezetett a Fidesz súlyos vereségéhez

Két fontos közülük: a rossz viszony az EU-val, és a választójogi törvény módosítása – de öt másik fontos tényezőt is megnevezett Fodor Gábor volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője, aki az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt.
 

Felfüggeszthetik a vendégmunkás engedélyeket - Reagált egy munkaerőkölcsönző cég

A Tisza-kormány eddigi kommunikációja alapján 2026. június 1-jétől a vendégmunkások részére kiadandó engedélyek rendszere átmenetileg felfüggesztésre kerülhet, egyidejűleg a vonatkozó szabályozás felülvizsgálata is megkezdődhet. A témában a közelmúltban érkezett részvényesi megkeresésekre reagált közleményben a munkaerőkölcsönzéssel foglalkozó, BÉT-en jegyzett Pensum. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Kiadta a riasztást az IMF: már most aggasztó úton halad a világ, ismét elszállhatnak az árak

A Nemzetközi Valutaalap szerint már most kedvezőtlen irányba mozdult a világgazdaság.

Iran warns US that 'we are just getting started' after attacks in Strait of Hormuz

Donald Trump says the US "shot down" seven Iranian boats on Monday, a claim denied by Tehran. Iran fired missiles and drones at military and commercial ships, according to the US.

