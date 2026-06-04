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Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a Világgazdasági Fórum 55. davosi találkozójának egyik pódiumbeszélgetésén 2025. január 22-én. Az idei tanácskozást január 20. és 24. között rendezik a svájci városban.
Nyitókép: MTI/EPA-KEYSTONE/Michael Buholzer

Új fejezet nyílik a magyar–ukrán kapcsolatokban

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Ukrajna és Magyarország új fejezetet nyit kapcsolataiban, amely a kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapul – jelentette ki Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter csütörtökön a közösségi oldalain.

A tárcavezető megköszönte a ciprusi soros EU-elnökség vezető szerepét Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának előmozdításában, valamint az Európai Unió valamennyi tagállamának, az Európai Bizottságnak és az uniós intézményeknek „rendíthetetlen támogatásukat”. Szavai szerint Ukrajna előrelépett az EU-csatlakozási tárgyalások első klaszterének megnyitásáról szóló döntéssel.

„Nagyra értékelem a Magyarország konstruktív hozzáállását is. Új fejezetet nyitunk az ukrán-magyar kapcsolatokban, egy olyat, amely a kölcsönös tiszteletre, a bizalomra és közös európai jövőnkre épül” – hangsúlyozta a miniszter.

A ciprusi EU-elnökség, valamint az ukrán kormány csütörtökön közölte, hogy az Európai Unió megkezdte az első tárgyalási klaszter hivatalos megnyitásának előkészítését Ukrajna csatlakozási folyamatában, miután valamennyi tagállam támogatását adta a lépéshez.

Az Európai Unió már 2024 júniusában megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával, azonban az érdemi egyeztetések elindítását Magyarország vétója akadályozta.

Magyar Péter miniszterelnök szerdán bejelentette, hogy Budapest és Kijev megállapodásra jutott az ukrajnai magyar kisebbség jogainak bővítéséről.

A magyar kormányfő szerint az egyezség kiterjed a nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogok megerősítésére, valamint arra, hogy a mintegy 100 ezer fős kárpátaljai magyar közösség anyanyelvén tanulhasson, magyar nyelven tehessen vizsgát és használhassa nemzeti jelképeit. Kijev elkötelezte magát, hogy a vállalásait jogszabályokban és az uniós csatlakozási akciótervben is rögzíti.

MAgyar Péter később hangsúlyozta: a ma gyar kormány nem fogja vétóval akadályozni az ukrán EU-csatlakozási tárgyalások megkezdését, de a folyamat akár 10 évig is eltarthat, és a végén népszavazássl kell megerősíteni.

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Kezdőlap    Külföld    Új fejezet nyílik a magyar–ukrán kapcsolatokban

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