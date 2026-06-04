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Karácsony Gergely fõpolgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) társelnöke a magyar önkormányzatok jövõjérõl és az önkormányzati rendszer új kihívásairól tartott sajtótájékoztatón a Városházán 2026. június 2-án. Mellette Gémesi György, Gödöllõ polgármestere, a MÖSZ elnöke (j2) és Eszes Béla, Jánoshida polgármestere, a MÖSZ társelnöke (j).
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Iskolák, építési engedélyek, védőnők, gyermekvédelem – kiderül, mit kérnek vissza a települések a kormánytól

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Közzétették azt a 23 pontos javaslatcsomagot, amelyet az önkormányzati szövetségek vittek be a kormányhoz. Visszakérik a települések a védőnői szolgálatot, az építésügyi engedélyeztetést, a gyámügyi igazgatáson belül a gyermekvédelmet, valamint adott esetben az iskolákat is.

Kedden „ismerkedő látogatáson” fogadta Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter az önkormányzati szövetségek képviselői, köztük Karácsony Gergely budapesti főpolgármestert is. Mint elhangzott, a tárca partnerként tekint az önkormányzatokra; a kormány célja, hogy XXI. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, ami „„több mint agrárpolitika” – fogalmazott Lőrincz Viktória.

Június második felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének konkrét javaslatai vannak az önkormányzati rendszer átalakításáról – mondta Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a MÖSZ elnöke kedden, az egyeztetés után

Az Index hozzájutott a 23 pontos javaslatcsomaghoz, amelyet hosszú cikkben részletesen, pontról pontra ismertetett.

Eszerint visszaadnák az önkormányzatoknak azokat a feladatokat, amelyeket hatékonyabban tudnak ellátni, mint a központi kormányzat. Az önkormányzatok érdemi beleszólási lehetőséget kapnának azon közszolgáltatások esetében is, amelyek tartósan állami fenntartásban maradnak.
Visszaadnák az önkormányzatoknak például

  • a védőnői szolgálatokat,
  • az építésügyi igazgatást – benne az építési engedélyeztetéssel és az építésfelügyelettel –,
  • valamint a gyámügyi igazgatáson belül a gyermekvédelmet.
  • Az alap és középfokú intézmények, valamint a szakiskolák fenntartása az állami finanszírozással együtt visszakerülne azokhoz az önkormányzatokhoz, vagy önkormányzatok szabad társulásaihoz, amelyek ezt vállalják.

Megerősítenék az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét. Alkotmányos szintre emelnék a szubszidiaritás elvét, ami a gyakorlatban azt jelentené, hogy

közfeladat csak akkor kerülhetne magasabb szintre, ha ott bizonyíthatóan hatékonyabban és eredményesebben látható el.

A gépjárműadóból fejlesztenék az utakat. Megszüntetnék a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerét, a lépést fokozatosan hajtanák végre: 2027-ben a befizetési kötelezettséget az előző évi helyi iparűzési adóbevétel maximum 15 százalékában határoznák meg. Ezzel kizárnák annak a lehetőségét, hogy egy önkormányzat a központi költségvetés nettó befizetője legyen, valamint azonnali intézkedéssel rendeznék azoknak az önkormányzatoknak a helyzetét, amelyeknek a működőképessége veszélybe került.

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége a Facebookon közzétette a teljes csomagot.

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Kezdőlap    Belföld    Iskolák, építési engedélyek, védőnők, gyermekvédelem – kiderül, mit kérnek vissza a települések a kormánytól

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