Iskolák, építési engedélyek, védőnők, gyermekvédelem – kiderül, mit kérnek vissza a települések a kormánytól

Kedden „ismerkedő látogatáson” fogadta Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter az önkormányzati szövetségek képviselői, köztük Karácsony Gergely budapesti főpolgármestert is. Mint elhangzott, a tárca partnerként tekint az önkormányzatokra; a kormány célja, hogy XXI. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, ami „„több mint agrárpolitika” – fogalmazott Lőrincz Viktória.

Június második felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének konkrét javaslatai vannak az önkormányzati rendszer átalakításáról – mondta Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a MÖSZ elnöke kedden, az egyeztetés után

Az Index hozzájutott a 23 pontos javaslatcsomaghoz, amelyet hosszú cikkben részletesen, pontról pontra ismertetett.

Eszerint visszaadnák az önkormányzatoknak azokat a feladatokat, amelyeket hatékonyabban tudnak ellátni, mint a központi kormányzat. Az önkormányzatok érdemi beleszólási lehetőséget kapnának azon közszolgáltatások esetében is, amelyek tartósan állami fenntartásban maradnak.

Visszaadnák az önkormányzatoknak például

a védőnői szolgálatokat,

az építésügyi igazgatást – benne az építési engedélyeztetéssel és az építésfelügyelettel –,

valamint a gyámügyi igazgatáson belül a gyermekvédelmet.

Az alap és középfokú intézmények, valamint a szakiskolák fenntartása az állami finanszírozással együtt visszakerülne azokhoz az önkormányzatokhoz, vagy önkormányzatok szabad társulásaihoz, amelyek ezt vállalják.

Megerősítenék az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét. Alkotmányos szintre emelnék a szubszidiaritás elvét, ami a gyakorlatban azt jelentené, hogy

közfeladat csak akkor kerülhetne magasabb szintre, ha ott bizonyíthatóan hatékonyabban és eredményesebben látható el.

A gépjárműadóból fejlesztenék az utakat. Megszüntetnék a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerét, a lépést fokozatosan hajtanák végre: 2027-ben a befizetési kötelezettséget az előző évi helyi iparűzési adóbevétel maximum 15 százalékában határoznák meg. Ezzel kizárnák annak a lehetőségét, hogy egy önkormányzat a központi költségvetés nettó befizetője legyen, valamint azonnali intézkedéssel rendeznék azoknak az önkormányzatoknak a helyzetét, amelyeknek a működőképessége veszélybe került.

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége a Facebookon közzétette a teljes csomagot.