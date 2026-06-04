Babits Mihály-idézettel üzent Sulyok Tamás

Az államfő bejegyzésében Babits Mihályt idézte: „az emberi öntudat alapja az emlékezet, a nemzeti öntudaté a történelmi emlékezet”.
Őrizzük és óvjuk egymást és magyarságunkat – írta Sulyok Tamás.
Az államfő bejegyzésében Babits Mihályt idézte: „az emberi öntudat alapja az emlékezet, a nemzeti öntudaté a történelmi emlékezet”.
Őrizzük és óvjuk egymást és magyarságunkat – írta Sulyok Tamás.
A Partners Group korlátozza a visszaváltásokat a vagyonos lakossági befektetőknek szánt magántőkealapjaiban, miután a vártnál jóval többen igényeltek kifizetést – írja a Financial Times. A svájci alapkezelő esete azért fontos, mert azt jelzi, hogy a magánhitelalapok után most már a magántőkepiacon is megjelent a likviditási stressz.
Bejelentette visszavonulását az NFL-ből Russell Wilson, a tízszeres Pro Bowl-válogatott irányító, aki a jövőben a CBS Sports stábjához csatlakozik elemzőként.
The countries reject "any attempt, by any state or non-state actor, to hold Lebanon's future hostage", the US says.