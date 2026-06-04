Babits Mihály-idézettel üzent Sulyok Tamás

A Partners Group korlátozza a visszaváltásokat a vagyonos lakossági befektetőknek szánt magántőkealapjaiban, miután a vártnál jóval többen igényeltek kifizetést – írja a Financial Times. A svájci alapkezelő esete azért fontos, mert azt jelzi, hogy a magánhitelalapok után most már a magántőkepiacon is megjelent a likviditási stressz.