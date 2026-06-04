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A Sándor-palota által közreadott képen Sulyok Tamás köztársasági elnök beszél az Andrzej Duda lengyel államfővel a megbeszélésük után tartott sajtótájékoztatón a lengyelországi Ószandecen (Stary Sacz) 2024. március 22-én.
Nyitókép: MTI/Sándor-palota/Érdi Róbert

Babits Mihály-idézettel üzent Sulyok Tamás

Infostart / MTI

Ezer éven is túl nyúló történelmünk, anyanyelvünk, gazdag hagyományaink, közösen vallott értékeink fűznek össze bennünket, magyarokat határainkon innen és túl – írta Sulyok Tamás köztársasági elnök csütörtökön, a nemzeti összetartozás napján a Facebook-oldalán.

Az államfő bejegyzésében Babits Mihályt idézte: „az emberi öntudat alapja az emlékezet, a nemzeti öntudaté a történelmi emlékezet”.

Őrizzük és óvjuk egymást és magyarságunkat – írta Sulyok Tamás.

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Kezdőlap    Belföld    Babits Mihály-idézettel üzent Sulyok Tamás

nemzeti összetartozás napja

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