Megszűnik a legjobb vidéki magyar étterem – a jelenlegi formájában

A Platán Tata többi egysége tovább működik, ám a Platán Gourmet „új formában” folytatja – írja a hvg.hu a Dining Guide alapján. Az étterem a Dining Guide TOP100 listáján első helyen szerepel, valamint az ország egyetlen vidéki éttermeként két Michelin-csillagot kapott.

A Platán Tata többi egysége változatlanul működik majd, a Platán Gourmet tere pedig új formában él tovább. Ezzel egy több mint egy évtizedes, a magyar gasztronómia történetében is egyedülálló fejezet zárul le a szakportál szerint, amely hozzáteszi: a Bib Gourmand minősítésű Platán Bisztró, a Michelin One Key elismeréssel rendelkező Platán Udvarház, valamint a Platán Tata további egységei változatlan formában fogadják tovább vendégeiket.

A Gerendai Károly fémjelezte Costes Csoport 2024 tavaszán lett többségi tulajdonos az étteremben. A vezető szerint „ijesztő, hogy hazánk egyetlen vidéki, két Michelin-csillagos fine dining éttermének működtetése évek óta csak jelentős veszteségek árán fenntartható, ráadásul az idei év első hónapjai sem mutattak javuló tendenciát”. Sajnos ez a tény Magyarország gasztronómiai igényszintjéről is sokat elárul – tette hozzá Gerendai, aki szerint Pesti István séf jelezte nekik váltási szándékát, nélküle pedig nem látták értelmét ugyanebben a formában folytatni.