Korlátozták Oroszországban a mobilinternet-hozzáférést

A tájékoztatás szerint a korlátozásra az ukrán dróntámadások fokozott kockázata miatt van szükség.

A Reuters hírügynökség több tudósítója Moszkva különböző pontjairól arról számolt be, hogy a mobiltelefonjukon nem tudnak internetezni. Több orosz telefonszolgáltató jelezte ügyfeleinek, hogy fennakadások várhatók a mobilinternet-szolgáltatásban a következő napokban.

A Yandex informatikai vállalat taxiszolgálati részlege is arra figyelmeztetett, hogy gondok lehetnek majd az online taxirendelésekkel.

Egy internetszolgáltatással kapcsolatban leadott panaszokat monitorozó szervezet arról számolt be, hogy a mobilinternet-eléréssel számos helyen gondok vannak Oroszország európai térségében, például Moszkvában és Szentpéterváron is.