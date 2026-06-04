Pályán a foci-vb egyik nagy esélyese, már a döntő a tét a Roland Garroson – sport a tévében

M4 Sport
13.30: Labdarúgás, férfi U17-es Európa-bajnokság, elődöntő, Belgium–Franciaország
18.50: Futsal, NB I, döntő, 3. mérkőzés, Újpest FC-Á Stúdió Futsal Nyíregyháza
21.00: Atlétika, Gyémánt Liga, Róma
Sport 1
20.00: Kézilabda, német férfi bajnokság, Melsungen–Füchse Berlin
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
19.00: Baseball, MLB, Philadelphia Phillies–San Diego Padres
Eurosport 1
12.00: Tenisz, francia nyílt bajnokság, Párizs
Eurosport 2
15.30: Kerékpár, női Giro d'Italia, 6. szakasz
20.00: Golf, PGA Tour, The Memorial Tournament, 1. nap
Spíler 1
21.00: Labdarúgás, vb-felkészülés, Franciaország–Elefántcsontpart
Arena 4
17.45: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Szlovénia–Ciprus
Match 4
18.45: Labdarúgás, vb-felkészülési, Svédország–Görögország