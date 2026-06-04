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2026. június 4. csütörtök Bulcsú
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ARÉNA - PODCASTOK
A francia Kylian Mbappé, miután góljával 1-1-re egyenlített a 2026-os labdarúgó-világbajnokság európai D csoportjában játszott Franciaország-Izland mérkõzésen Párizsban 2025. szeptember 9-én. A találkozót a francia válogatott nyerte 2-1-re.
Nyitókép: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson

Pályán a foci-vb egyik nagy esélyese, már a döntő a tét a Roland Garroson – sport a tévében

Infostart / MTI

Futsal bajnoki döntő, atlétika, kerékpár, kézilabda, baseball és golf is szerepel a csütörtöki élő kínálatban.

M4 Sport

13.30: Labdarúgás, férfi U17-es Európa-bajnokság, elődöntő, Belgium–Franciaország

18.50: Futsal, NB I, döntő, 3. mérkőzés, Újpest FC-Á Stúdió Futsal Nyíregyháza

21.00: Atlétika, Gyémánt Liga, Róma

Sport 1

20.00: Kézilabda, német férfi bajnokság, Melsungen–Füchse Berlin

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

19.00: Baseball, MLB, Philadelphia Phillies–San Diego Padres

Eurosport 1

12.00: Tenisz, francia nyílt bajnokság, Párizs

Eurosport 2

15.30: Kerékpár, női Giro d'Italia, 6. szakasz

20.00: Golf, PGA Tour, The Memorial Tournament, 1. nap

Spíler 1

21.00: Labdarúgás, vb-felkészülés, Franciaország–Elefántcsontpart

Arena 4

17.45: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Szlovénia–Ciprus

Match 4

18.45: Labdarúgás, vb-felkészülési, Svédország–Görögország

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Kezdőlap    Sport    Pályán a foci-vb egyik nagy esélyese, már a döntő a tét a Roland Garroson – sport a tévében

labdarúgás

tenisz

kézilabda

kerékpár

közvetítés

atlétika

sport a tévében

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2026.06.04. csütörtök, 18:00
Pach Gábor
a Balatoni Kör elnöke
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Kockázatkerülő üzemmódba kapcsoltak a befektetők

Kockázatkerülő üzemmódba kapcsoltak a befektetők

Elromlott a hangulat a világ tőzsdéin, miután egyszerre több kockázati tényező is nyomás alá helyezte a részvénypiacokat. Az elmúlt hónapok sztárjainak számító technológiai és chipgyártó vállalatok részvényeiben profitrealizálás indult meg, ami az AI-hoz kapcsolódó papírok széles körében eladási hullámot indított el. A befektetői hangulatot tovább rontják Donald Trump újabb vámfenyegetései, amelyek ismét a globális kereskedelmi feszültségek erősödésének kockázatát vetítik előre, miközben az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások sem mutatnak érdemi előrelépést. A geopolitikai bizonytalanság és a technológiai szektor gyengélkedése együttesen kockázatkerülő üzemmódba kapcsolta a befektetőket.

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