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Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa, miután a csapata 2-1-re gyõzött az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság Everton-Liverpool mérkõzésén a liverpooli Hill Dickinson Stadionban 2026. április 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

A Liverpool hajlandó lenne eladni Szoboszlai Dominikot, ha…

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Angol sajtóhírek szerint a Liverpool vezetősége úgy döntött, hogy „kész eladni” Szoboszlai Dominikot, de csak egy feltétellel.

Szinte nincsen olyan forrás vagy fórum, ahol ne a magyar középpályást választották volna a klub számára egyébként nagyon gyengén sikerült 2025–2026-os szezon legjobbjának.

Annak ellenére, hogy az idény jelentős részében jobbhátvédet is játszott, Szoboszlai 13 gólt szerzett és 12 gólpasszt adott minden sorozatot figyelembe véve.

A Football 365 nevű portál megjegyzi, hogy „most a Liverpoolnak a 25 éves játékos köré kellene építenie a következő szezon csapatát Andoni Iraola irányítása alatt, aki állítólag megállapodást kötött a klubbal, ő lesz Slot utódja.”

A portál úgy fogalmaz, hogy ezúttal a Liverpool proaktív megközelítést alkalmaz. Szoboszlai szerződéséből mindössze két év van hátra, és a klub nem hajlandó hagyni, hogy az kifusson. Ha a tárgyalások nem haladnak előre, a klub kész eladni őt ezen a nyáron.

A brit sajtó korábban is célzott már arra, hogy a Liverpool nem akar egy újabb sztárjátékos esetében úgy járni, mint 2025-ben Trent Alexander-Arnolddal, vagy idén Ibrahima Konatéval, hogy a szerződés lejártának közelsége miatt aprópénzt vagy még annyit sem kap a játékosért.

„Nagy a tét, és mindkét félre nyomás nehezedik, hogy megállapodásra jussanak” – írta a Football 365

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