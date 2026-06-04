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Madrid, 2018. július 23.Andrij Lunyin ukrán kapust, a Real Madrid új játékosát bemutatja Florentino Pérez klubelnök a spanyol futballcsapat madridi otthonában, a Santiago Bernabeu Stadionban 2018. július 23-án. (MTI/EPA/Zipi)
Nyitókép: MTI/EPA/Zipi

Florentino Pérez: ha rám szavaztok, őket hozom a Realhoz

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A Real Madrid vasárnapi elnökválasztása előtt élesedik a helyzet: mindkét jelölt bedobott néhány nagy nevet. Mivel Florentino Pérez a favorit, a rivális, Enrique Riquelme engedte inkább szárnyalni a fantáziáját.

Florentino Perez az AS-nek adott interjút, ebben megerősítette, hogy nincs kétsége abban, hogy ő marad az elnök, s a klub már dolgozik az erősítéseken.

Ezt mondta: „Biztosíthatom Önöket, hogy ha én maradok a Real Madrid elnöke, a világ egyik legjobb védője, Konate, a következő szezontól a Real Madridnál fog játszani. És nem ő lesz az egyetlen top védő, aki csatlakozik hozzánk, ha én maradok a Real Madrid élén.”

Azt is megerősítette, hogy José Mourinhót választották a vezetőedzői posztra:

„Mourinho a világ egyik legnagyobb edzője, és nagyon fontos szerepet játszott a Real Madrid történetében a nálunk töltött időszak alatt. Ő volt az edző a híres, rekordokat hozó bajnoki szezonban. Mourinho és Konate az első igazolásaim.”

A hivatalos bejelentések küszöbön állnak, a jelentések szerint a jelentős átigazolásokhoz szükséges papírmunka már befejeződött. Fabrizio Romano szerint Konate szerda este négyéves szerződést írt alá – a lépést látszólag Aurélien Tchouameni is megerősítette, aki lájkolta Romano bejegyzését a közösségi médiában.

Konate a maga részéről már érzelmes búcsút intett a Liverpool szurkolóinak, elismerte, hogy itt az ideje egy „új kihívásnak és egy új fejezetnek”, miután nem sikerült megegyeznie az Anfield Roadon a szerződéshosszabbításról.

Állítólag az Internazionale holland védője, Denzel Dumfries is elkötelezte magát a Real Madridhoz.

Az AS-nak adott interjúban Pérez nem csupán az új szerzeményekről beszélt, hanem Vinícius Júniorról is: „Vini a világ egyik legjobb játékosa, és örül, hogy a Real Madrid játékosa lehet. Döntő szerepet játszott az elmúlt két Bajnokok Ligája-elsőségünkben, és már csak egy év van hátra a szerződéséből. Még van idő, de elmondhatom, Vinicius Madridban akar maradni, és én is azt akarom, hogy maradjon.”

Eközben Enrique Riquelme, a másik elnökjelölt bejelentette, hogy a klub korábbi legendás csatárát, Raúlt kérné fel sportigazgatónak, s mindent megtenne azért, hogy a Manchester Cityből Erling Haaland és Rodri a Real Madridhoz igazoljon.

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Kezdőlap    Sport    Florentino Pérez: ha rám szavaztok, őket hozom a Realhoz

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