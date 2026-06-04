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A Samsung SDI gödi elektromos jármű akkumulátor gyárának főépülete Gödön 2017. május 29-én, a gyár nyitóünnepségének napján.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Zajos vita alakult ki Göd lakossága és a Samsung-gyár között

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Az önkormányzat szerint a gödi akkugyár túl hangos, a Samsung szerint viszont az ő zajméréseik alapján alatta vannak a határértéknek. A település polgármestere most a kormány segítségét kéri.

A gödi önkormányzat mérései szerint a Samsung-gyár zajkibocsátása 2025. április 14. és 2026. április 14-e között a település két pontján éjszakánként 58, illetve 74 alkalommal lépte át a megengedett határértéket.

Kammerer Zoltán polgármester május 14-én tájékoztatta erről a Pest Vármegyei Kormányhivatalt, de az a városvezető szerint még mindig nem válaszolt. A polgármester ezért levelet írt a hivatalnak, amelyben felhívta a figyelmet arra, hogy a zajterhelés nem elszigetelt vagy véletlenszerű jelenség, hanem visszatérő probléma, és egyúttal személyes találkozót kért Gajdos László élő környezetért felelős minisztertől.

A gödi Samsung-gyár zajterhelése hónapok óta téma a városban. Az önkormányzat szóvivője, Balogh Péter Dávid erről már a választási kampány idején is készített egy videót. „A városban többen terjesztik azt az álhírt, hogy a Samsung egészen a gödi lakott területekig terjeszkedik” – mondta a szóvivő a videóban, majd a nézőkhöz szólva hozzátette, nem kell bedőlni az álhíreknek. Mint mondta, valójában

egy zajvédő erdőt fognak telepíteni a gyár és a település közé, hogy csökkentsék Göd zajterhelését.

A Samsung-gyár viszont a Gödért Egyesület lakossági fórumán ragaszkodott ahhoz az állításához, hogy az általuk, május 26-a 23:00 és május 27-e 0:30 között, független szakértőkkel végeztetett mérései szerint az üzemből származó zaj a határérték alatt van. Az erről szóló dokumentációt nyilvánosságra is hozták a gyár Facebook-oldalán.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Herczeg Zsolt készítette.

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Kezdőlap    Belföld    Zajos vita alakult ki Göd lakossága és a Samsung-gyár között

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