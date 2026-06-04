Feleségét karddal fenyegette kislányuk előtt

A férfi a feleségével együtt élt Dunakeszin, közösen nevelték az általános iskola alsó tagozatába járó kislányukat; a vádlott rendszeresen alkoholt fogyasztott, amelynek hatása alatt vitákat kezdeményezett.

Olyan alkalom is volt, hogy a vádlott egy vita során a felesége fejéhez pisztolyt szorított, s ezen vitáknak a kiskorú gyermek szem- és fültanúja volt. 2024 áprilisában a férfi egy vita során a kislány jelenlétében bántalmazta a nőt, majd az ingatlanból menekülni próbáló feleségét visszahúzta és nem engedte ki a házból.

A következő hónapban a vádlott egy konfliktus alkalmával elővette a 75 centiméter pengehosszúságú kardját és azzal fenyegette meg a nőt, hogy megöli, az asszonynak ekkor sikerült elmenekülnie a házból. A vádlott a magatartásával súlyosan traumatizálta kiskorú gyermekét és veszélyeztette erkölcsi fejlődését is.

A Dunakeszi Járási Ügyészség a férfit a felesége sérelmére elkövetett minősített zaklatás bűntette, személyi szabadság megsértésének bűntette mellett kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolja. A vádlott bűnösségéről a Dunakeszi Járásbíróság fog dönteni.