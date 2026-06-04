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Hilarion volokolamszki metropolita, a Moszkvai Patriarchátus külügyi hivatalának vezetője az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson a budapesti Hungexpón 2021. szeptember 6-án.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Hilarion metropolita-ügy: Brazíliába helyezik át a kábítószer-ügybe keveredett egyházi vezetőt

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ELŐZMÉNYEK

Két brazil kisváros templomába helyezi át Kirill pátriárka Hilarion metropolitát, miután a cseh rendőrség kokaint talált az ortodox egyházi vezető autójában. A mostanra kegyvesztetté vált püspök sok kritikát kapott fényűző életmódja és szexuális zaklatással kapcsolatos vádak miatt is.

Közleményt adott ki az orosz ortodox egyház, miután kiderült, hogy valóban kokain volt a Hilarion metropolita autójában talált fehér por. Mint írják, a nyugalmazott püspök „objektív körülmények miatt nem tudta teljesíteni” csehországi szolgálatát, így az Argentin–Dél-Amerikai egyházmegyébe küldik – írja az egyház közlése nyomán az Index.

Kirill pátriárka rendeletében a brazíliai Santa Rosa városában található Szent Péter és Pál apostolok templomát, valamint a szintén brazil Campina das Missoes-ben lévő Szent János apostol és evangelista templomát jelölte meg új szolgálati helyül a metropolita számára, egyben azt is kikötötte, hogy ott is kell tartózkodnia.

A cseh rendőrség szerdán közölte, hogy a Hilarion metropolita autójában talált anyag valóban kokain volt. Az egyházi vezetőt május végén vették őrizetbe kábítószer-birtoklás gyanúja miatt, de végül szabadon engedték. Hilarion elismerte, hogy kábítószer volt nála, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy valaki becsempészte autójába, az Orosz Ortodox Egyház pedig „klasszikus csapdaállításnak” nevezte az incidenst.

Korábban Hilarion volt az Orosz Ortodox Egyház külügyi osztályának vezetője, lényegében „az egyház külügyminisztere”, és Kirill pátriárkához is szoros kapcsolat fűzte, ám az elmúlt években elveszítette bizalmi pozícióját. Számos magas rangú egyházi méltósággal ellentétben Hilarion nyilvánosan sosem formált véleményt az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban, és röviddel a 2022. februári támadás megindulása után leváltották, majd külföldre helyezték.

Az Orosz Ortodox Egyház szinódusa 2024 decemberében fosztotta meg Hilariont a Budapesti–Magyarországi Egyházmegye irányítójának tisztségétől, miután egy fiatal ministránsfiú szexuális zaklatással vádolta meg, amelyet a metropolita azóta is tagad. Egyes feltételezések szerint fényűző életmódot él, kritikák érték jachtozási és síelési nyaralásai, valamint a Budapest közelében lévő birtoka miatt is. Hilarion azt állítja, hogy ingatlanait és életvitelét a könyvei és filmjei után járó jogdíjakból finanszírozza.

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Kezdőlap    Külföld    Hilarion metropolita-ügy: Brazíliába helyezik át a kábítószer-ügybe keveredett egyházi vezetőt

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