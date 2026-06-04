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Aggodalmas fiatal nő egy élelmszerboltban.
Nyitókép: Getty Images/LordHenriVoton

A rekordmárcius után visszavett a kiskereskedelem

Infostart / MTI

A nyers adat szerint 1,7 százalékos volt a kiskereskedelem forgalmának éves növekedése áprilisban. Naptárhatástól megtisztítva 3,6 százalékkal nőtt a forgalom áprilisban az egy évvel korábbihoz képest, de 1,2 százalékkal kisebb volt a márciusinál.

A kiskereskedelmi forgalom – naptárhatástól (és húsvéthatástól) megtisztítva – 3,6 százalékkal nőtt áprilisban az egy évvel korábbihoz képest, és 1,2 százalékkal kisebb volt a márciusinál, amikor négyéves rekordnak számító 8,2 százalékos havi emelkedést mutatott – jelentette a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A nyers adat szerint 1,7 százalékos volt a kiskereskedelem forgalmának éves növekedése áprilisban. Naptárhatástól megtisztítva

  • az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,4,
  • a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 2,6,
  • az üzemanyag-kiskereskedelemben 9,1 százalékkal bővült az értékesítés volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalmának 3,4 százalékos emelkedéséből az élelmiszer-kiskereskedelem 76 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 5,2 százalékos emelkedést, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzletek 2,7 százalékos csökkenést regisztrált.

A nem élelmiszer-kiskereskedelemben

  • a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 7,7,
  • a bútor-, műszakicikk-üzletekben 4,6,
  • a könyv-, számítástechnika-, egyéb iparcikk-üzletekben 1,3 százalékkal nőtt az eladások volumene.

Tavaly áprilishoz képest nem változott a forgalom volumene az iparcikk jellegű vegyes üzletekben, ugyanakkor a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 2,7, a használtcikk-üzletekben 4 százalékkal csökkent.

A KSH jelentése szerint az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 8,6 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 2,7 százalékkal emelkedett. Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 9,1 százalékkal nőtt a kiugró márciusi 20,6 százalékos emelkedés után.

Forrás: KSH
Forrás: KSH

A jelentés arra is kitért, hogy a kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek nyers volumene 1,5 százalékkal nőtt.

Áprilisban az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1742 milliárd forintot ért el.

A forgalom 48 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 36 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 16 százaléka az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott.

Az év első négy hónapjában a kiskereskedelem forgalmának volumene 4,8 százalékkal emelkedett naptárhatástól megtisztítva az előző év azonos időszakához képest. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 2,4, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 5,2, az üzemanyag-kiskereskedelemben 10,6 százalékkal nőtt az értékesítés volumene.

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Kezdőlap    Gazdaság    A rekordmárcius után visszavett a kiskereskedelem

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