Az Akadémia 22. elnöke Pósfai Mihály lett. A Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése keddi ülésén megválasztotta az MTA új vezetőit.
Nyitókép: mta.hu / Szigeti Tamás

Megválasztották az új MTA-elnököt

Infostart / InfoRádió

A 63 éves Széchenyi-díjas geológust, Pósfai Mihályt választotta az MTA elnökévé a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlése. Pósfai Mihály szerda este 6 órakor az InfoRádió Aréna című műsorának vendége lesz.

Pósfai Mihály geológust, akadémikust, egyetemi tanárt választották a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnökévé a testület 200. közgyűlésén kedden.

A tisztségre négy jelölt közül esett a választás rá.

Pósfai Mihály 1963. április 19-én született Szombathelyen. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) geológus szakán szerzett diplomát 1987-ben, doktori ösztöndíjasként az ELTE Ásványtani Tanszékén a szulfidásványok kristályszerkezetével foglalkozott.

Ezt követően a Közép-Európai Egyetem környezettudományi posztgraduális képzésén vett részt, majd ösztöndíjasként néhány hónapig a Stockholmi Egyetemen folytatta tanulmányait. 1992-ben PhD fokozatot szerzett földtudományból, 2004-ben az MTA doktora lett, majd 2005-ben a Veszprémi Egyetemen habilitált. 1994-től docens, 2006 óta a veszprémi Pannon Egyetem, Mérnöki Kar Környezettudományi Intézete, Föld- és Környezettudományi Intézeti Tanszékének egyetemi tanára. 1992 és 1998 között hosszabb időt töltött az Egyesült Államokban, több mint négy évig az Arizona State University geológia tanszékén és elektronmikroszkóp laboratóriumában dolgozott. 2004-ben és 2005-ben néhány hónapot a Cambridge-i Egyetemen töltött vendégkutatóként. Kutatói tevékenysége elsősorban a környezeti ásványtan két, meglehetősen különböző területére terjed ki: a biogén mágneses ásványok képződését vizsgálja, illetve az egyedi légköri aeroszolrészecskék tulajdonságait tanulmányozza. Egyedi részecskéket vizsgálva hozzájárult a légköri aeroszol éghajlati hatásainak alaposabb megértéséhez.

Csaknem 200 tudományos közleménye, tanulmánya jelent meg.

2010-ben az MTA levelező, 2016-ban rendes tagjává választották. Az Academia Europaea rendes tagja. 2014-ben az MTA veszprémi regionális bizottságát vezette. Számos szakmai elismerés mellett 2010-ben Akadémiai Díjban részesült. 2016-ban Széchenyi-díjat kapott a környezeti ásványtan területén, elsősorban az élő szervezetekben képződő mágneses ásványok vizsgálatával kapcsolatos eredményei, valamint nemzetközi szinten is nagyra értékelt tudományos és oktatói tevékenysége elismeréseként.

2026-ban a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje polgári tagozatával tüntették ki.

Pósfai Mihály szerda este 6 órakor az InfoRádió Aréna című műsorának vendége lesz.

