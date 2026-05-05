2026. május 5. kedd Adrián, Györgyi
MOL benzinkút.
Nyitókép: MOLGroup

Létrejöhet a megállapodás a Mollal a NIS megvásárlásáról

Infostart / MTI

Jól haladnak a tárgyalások a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) orosz többségi tulajdonosa és a Mol magyar olajipari vállalat között, és a megbeszélések május 16. körül lezárulhatnak - jelentette ki Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter kedden.

A miniszter egy belgrádi gazdasági fórumon elmondta: a tárgyalások intenzívek nemcsak az orosz többségi tulajdonos és a Mol között, hanem Szerbia és a Mol között is. Hozzátette, hogy a tárgyalások folytatása a következő napokban várható, és hamarosan megszülethet a részvényesek jogairól és kötelezettségeiről szóló megállapodás. Ezt követően megteremtődhetnek a feltételek arra, hogy bizonyos információkat megosszanak az Egyesült Államokkal, amelynek jóvá kell hagynia a szerződést. Az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) által kiadott tárgyalási engedély szerint a teljes folyamatnak május 22-ig le kell zárulnia.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a NIS Szerbia számára kritikus jelentőségű energetikai infrastruktúra. Mint mondta, a jelenlegi válság is megmutatta, hogy a finomítóval nem rendelkező országok kiszolgáltatottabbak és importfüggők. Kiemelte, hogy kulcskérdés a pancsovai finomító működése, és annak biztosítása, hogy a Mol meghatározott éves feldolgozási szintet vállaljon.

Elmondta azt is, hogy néhány - elsősorban kereskedelmi jellegű - kérdés még nyitott, továbbá rendezni kell a jogi részleteket, beleértve a Szerbia és Magyarország közötti új kőolajvezeték építését, valamint a pancsovai finomító termékeinek jelenlétét a szerb piacon.

Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A Mol-csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttyel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NIS 56,15 százalékos részesedését. A Mol emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek nemzeti olajvállalatával, az ADNOC-kal is annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NIS-be.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftynek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya jelenleg 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.

Fodor Gábor: Orbán Viktorral vagy nélküle folytatja a Fidesz?

Visszafordíthatatlan pusztulást hozhat a hajsza a bolygó legrejtettebb kincseiért

Megválasztották a világ legjobb strandját: csak vízen lehet megközelíteni a rejtett paradicsomot, ahová most mindenki el akar jutni

Hegseth says the US-Iran ceasefire is 'not over' despite attacks in Strait of Hormuz

