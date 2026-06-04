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Fotó az ügyészség közösségi oldaláról.
Nyitókép: Magyarország Ügyészsége/Facebook

Elrendelték hat politikus letartóztatását lapinformációk szerint a korrupciós ügyben

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A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) tájékoztatása szerint csütörtökön elrendelték Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármester letartóztatását is lapinformációk szerint.

Az ügyészség indítványa nyomán, a bíróság döntését követően a 24.hu információi szerint rács mögé kerül Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő és Puskás Péter óbudai Fidesz-elnök, két momentumos politikus és két cégvezető is.

Az ügyészség csütörtökön közzétette, hogy milyen nyomozati eredmények alapozták meg a hét elején indított nagyszabású akciót, amelynek során előállították a fideszes és az óellenzéki politikusokat. Azt írták, hogy az érintettek ciklusokon átívelő módon vesztegetési pénzeket fogadtak el. A nekik kifizetett pénz összege meghaladja a 2 milliárd forintot.

Kezdetben az önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló cég a III. kerületi önkormányzatnál Puskás Péter fideszes alpolgármesternek fizetett rendszeresen korrupciós pénzt, aki azon 70-30 százalékos arányban osztozott Czeglédy Gergő MSZP-s önkormányzati képviselővel. (A százmilliós vesztegetéssel gyanúsított Czeglédyt már 2024 júniusában őrizetbe vették, de tavaly márciusban kiengedték a börtönből.)

Az önkormányzat vezetésében történt politikai fordulat után ezt az arányt megfordították. Puskás és Czeglédy a parkfenntartási szerződést rendszeresen támadó Szkaliczki Tünde momentumos önkormányzati képviselőnek – a vállalkozó és Matisz Károly akkori pártigazgató közreműködésével – e támadások befejezéséért szintén juttatott a pénzből, illetve a vállalkozó Matiszt külön is megvesztegette a Momentumhoz tartozó más képviselők befolyásolásáért.

A vállalkozó a II. kerületi önkormányzatnál előbb a fideszes Láng Zsoltnak, majd az őt váltó baloldali Őrsi Gergelynek is rendszeresen juttatott vesztegetési pénzt, illetve kerületi önkormányzati képviselők befolyásolásáért a polgármesterségét követően Lángnak, továbbá Gór Csaba fideszes választókerületi elnöknek is fizetett. Czeglédy mellett Gór az egyetlen, akit a nevezettek közül nem tartóztattak le. A fideszes politikus ugyanakkor lemondott a Magyar Nemzeti Bank alapítványánál betöltött kurátori posztjáról.

A vállalkozó ezen túlmenően az ügyészség tájékoztatása szerint Molnár Zsolt szocialista országgyűlési képviselőnek is folyamatosan fizetett korrupciós pénzeket önkormányzati politikusok feletti pártvezetői befolyása érvényesítéséért – írja a lap.

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Kezdőlap    Belföld    Elrendelték hat politikus letartóztatását lapinformációk szerint a korrupciós ügyben

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Elrendelték hat politikus letartóztatását lapinformációk szerint a korrupciós ügyben

Elrendelték hat politikus letartóztatását lapinformációk szerint a korrupciós ügyben

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) tájékoztatása szerint csütörtökön elrendelték Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármester letartóztatását – írja a 24.hu az ügyészség tájékoztatására hivatkozva.
 

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