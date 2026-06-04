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Magyar Péter miniszterelnök (b) és Sulyok Tamás köztársasági elnök a Tisza-kormány minisztereinek kinevezési ünnepségén a Sándor-palotában 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Magyar Péter reagált arra, hogy Sulyok Tamás külföldi segítséget kért

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Sulyok Tamás államfő szerint „alkotmányos válsághelyzet” következhet, ezért a Velencei Bizottság segítségét kérte.

„Korábban nem érezte szükségét külföldi segítséget kérni? Az előző években kifizetődőbb volt a hallgatás?” – ezt írta Magyar Péter miniszterelnök Sulyok Tamás államfő posztja alá kommentben csütörtök délután, majd egy másik kommentben megerősítette: most kezdődik a kormányülés. Pénteken 10 órától lesz kormányszóvivői tájékoztató.

Előzőleg Sulyok Tamás államfő azt posztolta, hogy „a köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget. Az eseményeket övező kiemelt figyelmet igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, hogy sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy teljeskörűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről. Az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdjük” – írta Sulyok Tamás.

Magyar Péter miniszterelnök és a Tisza-kormány korábban közölte: ha május 31-ig nem mondanak le önként az „Orbán-báb” közjogi méltóságok, alaptörvény-módosítással 30 napon belül eltávolítják őket, mivel a választásokon erre a rendszerváltásra kértek és kaptak felhatalmazást.

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