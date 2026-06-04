Sertéspestis már házi disznón is – Nébih-elnök az InfoRádióban: biztonságos a bolti sertéshús fogyasztása

Az afrikai sertéspestis (ASP) vírus jelenlétét igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házisertés-állományban. Az országos főállatorvos azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében. Az eset kiemelt jelentőségű, mivel
Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben.
A hatóság a sertéstartókat a járványvédelmi előírások szigorú betartására kéri – írtuk korábban a hivatal közlése alapján.
Nemes Imre, a Nébih elnöke az InfoRádióban elmondta, Vállaj település egyik nagy állományú sertéstelepén jelent meg először az afrikai sertésvírus a házi sertésállományban.
„A telepen 250 tenyészállat van, összességében jelen pillanatban 3000 állatot tartanak ott, ezeknek az állatoknak a felszámolása meg is kezdődött csütörtökön” – mondta.
A fertőzés eredetét a járványügyi nyomozás fogja majd teljes körűen feltárni.
Azt tudni még, hogy ez a sertéstelep egy olyan területen van, ahol az afrikai sertéspestis a vaddisznóban folyamatosan jelen van, idén is találtak már 10 ilyen vaddisznót.
A járványügyi szabályok értelmében a sertéstelepet kettős kerítéssel és esetleg épületfallal választották el a vadon élő állatokkal, az tehát már kizárt, hogy közvetlen a fertőzés, azt kell most megvizsgálni, hogy akkor mi volt a „közvetítő”,
- takarmány,
- ruha,
- jármű,
- egyéb eszköz,
mindenesetre a járványügyi előírások még a beléptetést is szabályozzák; fertőtleníteni kell.
Hogy a felszámoláson kívül milyen intézkedésekre van még szükség, arról Nemes Imre elmondta, 3 kilométeres körben a telep körül védőkörzetet alakítanak ki, illetve 10 kilométeres megfigyelési körzetet, és ebben a két zónában megkezdődik valamennyi sertés állatorvosi klinikai vizsgálata és mintavételezése is.
„Ezeken a zónákon belül az állatokat nem szabad mozgatni, nem lehet termékenyíteni, és csak meghatározott vágóhidakra lehet majd kiszállítani a sertéseket” – hangsúlyozta.
Az állattartóktól azt kérte, nagyon figyeljenek oda,
az afrikai sertéspestis vírusa Magyarországon 2018 óta itt van,
ezért nagyon fontos, hogy mindenki tartsa be a járványvédelmi szabályokat, erről több tájékoztató anyagot is megtalálni a Nébih honlapján.
„És természetesen az itt élő sertéstartók az állatorvosi klinikai vizsgálat során fognak kapni tájékoztató anyagot, de Magyarország minden sertéstartója esetében nagyon fontos, hogy szigorúan tartsák be a járványügyi előírásokat, és tartsák zártan a sertéstelepeket” – mondta még.
Az afrikai sertéspestis a házi sertés és a vaddisznó fertőző betegsége, más állatfajra teljesen veszélytelen, az embert sem tudja megbetegíteni, ebben a két állatfajban viszont nagyon gyorsan pusztulással járó betegség, a megfertőződött állatok 90-95 százaléka el is pusztul. Ilyenkor a külkereskedelmi partnerek körében bizalomvesztés történhet, de ezt Nemes Imre szerint ketté kell választani:
- az Európai Unión belül csak innen a 10 kilométeres zónából származó sertések nem kerülhetnek az EU piacára egyelőre, Magyarország összes más sertéstelepéről, vágóhídjáról származó sertés korlátozás nélkül kerülhet a közös piacra
- a harmadik országokkal való kereskedelem: egyedi megegyezéssel lehet szállítani az állatokat, nagy valószínűséggel az érintett országok először is felfüggesztik a Magyarországról származó hús- és húskészítményimportot.
Hogy mikor leszünk túl ezen a veszélyen és mikor áll helyre a rend, arról azt mondta, 3-4 nap az állomány teljes felszámolása, ezzel párhuzamosan már zajlik a fertőtlenítés, a nyugalmi helyzet ekkor már beáll, és lehet bízni benne, hogy a 10 kilométeres körzeten kívül nem is találnak további fertőzést.
Még azt is leszögezte:
a boltokban kapható minden sertéshús biztonsággal fogyasztható,
ezt is szolgálják az állategészség- és járványügyi intézkedések, de nyomatékosította azt is, hogy ez a betegség emberre egyáltalán nem terjed, marad a sertésen.
A cikk Herczeg Zsolt interjúja alapján készült.