Sertéspestis már házi disznón is – Nébih-elnök az InfoRádióban: biztonságos a bolti sertéshús fogyasztása

Az afrikai sertéspestis (ASP) vírus jelenlétét igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házisertés-állományban. Az országos főállatorvos azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében. Az eset kiemelt jelentőségű, mivel

Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben.

A hatóság a sertéstartókat a járványvédelmi előírások szigorú betartására kéri – írtuk korábban a hivatal közlése alapján.

Nemes Imre, a Nébih elnöke az InfoRádióban elmondta, Vállaj település egyik nagy állományú sertéstelepén jelent meg először az afrikai sertésvírus a házi sertésállományban.

„A telepen 250 tenyészállat van, összességében jelen pillanatban 3000 állatot tartanak ott, ezeknek az állatoknak a felszámolása meg is kezdődött csütörtökön” – mondta.

A fertőzés eredetét a járványügyi nyomozás fogja majd teljes körűen feltárni.

Azt tudni még, hogy ez a sertéstelep egy olyan területen van, ahol az afrikai sertéspestis a vaddisznóban folyamatosan jelen van, idén is találtak már 10 ilyen vaddisznót.

A járványügyi szabályok értelmében a sertéstelepet kettős kerítéssel és esetleg épületfallal választották el a vadon élő állatokkal, az tehát már kizárt, hogy közvetlen a fertőzés, azt kell most megvizsgálni, hogy akkor mi volt a „közvetítő”,

takarmány,

ruha,

jármű,

egyéb eszköz,

mindenesetre a járványügyi előírások még a beléptetést is szabályozzák; fertőtleníteni kell.

Hogy a felszámoláson kívül milyen intézkedésekre van még szükség, arról Nemes Imre elmondta, 3 kilométeres körben a telep körül védőkörzetet alakítanak ki, illetve 10 kilométeres megfigyelési körzetet, és ebben a két zónában megkezdődik valamennyi sertés állatorvosi klinikai vizsgálata és mintavételezése is.

„Ezeken a zónákon belül az állatokat nem szabad mozgatni, nem lehet termékenyíteni, és csak meghatározott vágóhidakra lehet majd kiszállítani a sertéseket” – hangsúlyozta.

Az állattartóktól azt kérte, nagyon figyeljenek oda,

az afrikai sertéspestis vírusa Magyarországon 2018 óta itt van,

ezért nagyon fontos, hogy mindenki tartsa be a járványvédelmi szabályokat, erről több tájékoztató anyagot is megtalálni a Nébih honlapján.

„És természetesen az itt élő sertéstartók az állatorvosi klinikai vizsgálat során fognak kapni tájékoztató anyagot, de Magyarország minden sertéstartója esetében nagyon fontos, hogy szigorúan tartsák be a járványügyi előírásokat, és tartsák zártan a sertéstelepeket” – mondta még.

Az afrikai sertéspestis a házi sertés és a vaddisznó fertőző betegsége, más állatfajra teljesen veszélytelen, az embert sem tudja megbetegíteni, ebben a két állatfajban viszont nagyon gyorsan pusztulással járó betegség, a megfertőződött állatok 90-95 százaléka el is pusztul. Ilyenkor a külkereskedelmi partnerek körében bizalomvesztés történhet, de ezt Nemes Imre szerint ketté kell választani:

az Európai Unión belül csak innen a 10 kilométeres zónából származó sertések nem kerülhetnek az EU piacára egyelőre, Magyarország összes más sertéstelepéről, vágóhídjáról származó sertés korlátozás nélkül kerülhet a közös piacra a harmadik országokkal való kereskedelem: egyedi megegyezéssel lehet szállítani az állatokat, nagy valószínűséggel az érintett országok először is felfüggesztik a Magyarországról származó hús- és húskészítményimportot.

Hogy mikor leszünk túl ezen a veszélyen és mikor áll helyre a rend, arról azt mondta, 3-4 nap az állomány teljes felszámolása, ezzel párhuzamosan már zajlik a fertőtlenítés, a nyugalmi helyzet ekkor már beáll, és lehet bízni benne, hogy a 10 kilométeres körzeten kívül nem is találnak további fertőzést.

Még azt is leszögezte:

a boltokban kapható minden sertéshús biztonsággal fogyasztható,

ezt is szolgálják az állategészség- és járványügyi intézkedések, de nyomatékosította azt is, hogy ez a betegség emberre egyáltalán nem terjed, marad a sertésen.

A cikk Herczeg Zsolt interjúja alapján készült.