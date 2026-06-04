Taxisok a TaxiTrackről: nincs értelme adatokat átadnunk a konkurenciának

A Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének véleménye szerint személyiségi jogokat sért a TaxiTrack nevű új adatgyűjtési rendszer, amelynek azonnal felfüggesztését is követeli.

„Nem követhet minket a civil életünkben. Az alkalmazásban GPS-es nyomkövető van, márpedig a saját telefonomat nem kellene, hogy ilyenekre használjam. Sőt, a taxisokra vonatkozó szabályok között nincs olyan, hogy a taxisnak kötelező jelleggel használnia kellene okostelefont, arról meg főleg nincs, hogy ezen az okostelefonon mobilinternetnek kell lennie, márpedig ez feltétel a TaxiTrack futtatásához” – sorolta az InfoRádió megkeresésére Kiss Ádám, az érdekvédelmi szervezet vezetője.

Véleménye szerint a taxis joga a kétes kötelességen kívül ott sérül, hogy ha letölti az appot, a GPS akkor is vele lesz, ha otthon vagy a Balatonnál van, munkán kívül. További probléma, hogy a tömegközlekedés kvázi a taxi konkurenciája, ilyen módon furcsa, ha adatokhoz jut a BKK a taxisoktól, akik vállalkozóként nyilvánvalóan kárt szenvednek ettől, hisz

ahol nagyobb az utasigény, ott a BKK felléphet járatsűrítéssel, ez pedig a taxisoknak nem érdekük.

Ezek után felvetődik a kérdés, hogy miért a BKK felügyeli a taxizást Budapesten, amire a BKK válasza az, hogy a TaxiTrack bevezetésének épp az a célja, hogy valós idejű adatokkal támogassa a közlekedés szervezését és az ellenőrzéseket. Kiss Ádám szerint viszont pontosan ez az aggályos, hisz a Bolt sem ad adatot a konkurens Ubernek.

Emlékeztetett, 2022-ben fogadták el a tarifarendelet módosítását, az új rendszernek pedig 2025 óta élnie kéne, de közbejött az applikáció, így egyik pillanatról a másikra megváltozott a helyzet, két nap múltán pedig már arról kaptak értesítést, hogy használniuk is kell, szeptemberig tesztidőszakban, utána élesben.

A helyzetben a GVH-hoz, az adatvédelmi hatósághoz (NAIH) és a fővárosi önkormányzathoz tudnak fordulni, hogy megoldást kapjanak a problémáikra.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.