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Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel, miután gólt lőtt az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool-Arsenal mérkőzésen Liverpoolban 2025. augusztus 31-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Szoboszlai Dominik menedzsmentje pereket indít a viccelődések miatt

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Magánszemélyeknek nincs félnivalójuk, csak ha márkareklámot kapcsolnak hozzá cégek... Szoboszlai Dominik Telkiben viselt ruhája mémmé vált az interneten, ám a focista környezete már nem nevet a poénokon. Lapértesülés szerint akik üzleti célból használták fel a Liverpool sztárjának képmását vagy AI-generált hasonmását, jogi következményekre számíthatnak.

Felkorbácsolta az internetet az elmúlt napokban Szoboszlai Dominik különleges öltözéke. A magyar válogatott csapatkapitánya nem mindennapi szerelésben érkezett a telki edzőközpontba: olaszos eleganciát idéző cipőben, avantgárd szabású krémfehér bermudanadrágban, méretes világoskék ingben, méregdrága luxustáskával és füstös lencséjű napszemüvegben szállt ki több százmilliós Lamborghinijéből.

A szett azonnal beszédtémává vált, és rövid időn belül mémek százai lepték el a közösségi oldalakat.

A focista megosztó outfitje nemcsak civileket, hanem hírességeket, márkákat és cégeket is megihletett. A mesterséges intelligencia segítségével sokan magukra „öltötték” a különleges szettet, és pillanatok alatt elindult a mémgyár.

Volt, aki egyszerűen csak viccet csinált az egészből, mások azonban ennél tovább mentek, és saját termékeik, szolgáltatásaik népszerűsítésére használták fel a Szoboszlaira megszólalásig hasonlító AI-generált képeket.

Így tett például az egyik legismertebb hazai utazós közösség, az Utazómajom is. Közösségi oldalain egy liverpooli utazási ajánlat illusztrációjaként jelent meg egy mesterséges intelligencia által készített kép, amelyen egy Szoboszlaira erősen emlékeztető férfi viselte a futballista ikonikusnak mondható szettjét. Bár első ránézésre ez is csak egy ártalmatlan poénnak tűnhetett, úgy tűnik, a sportoló környezete már korántsem találta ennyire viccesnek a dolgot – írja a Story.

A történet akkor vett igazán váratlan fordulatot, amikor egy Reddit-felhasználó arról számolt be, hogy megkeresték Szoboszlai Dominik jogi képviselői.

A story.hu megkereste Szoboszlai Dominik ügynökségét, hogy valóban igazak-e az állítások, miszerint a magyar válogatott csapatkapitánya beperel minden rajta viccelődőt, aki kereskedelmi célra használta fel a képmását, és a felszólítás ellenére sem volt hajlandó eltávolítani a kifogásolt bejegyzést.

Esterházy Mátyás, az EM Sports tulajdonosa a következő közleményt juttatta el a laphoz:

„Tisztában vagyunk azzal, hogy Szoboszlai Dominik közszereplő, így a róla megjelenő, nem kereskedelmi célból – gyakran humoros formában – felhasznált képekkel kapcsolatban semmilyen kifogásunk nincs. Sokkal inkább pozitívan értékeljük a Dominik iránt ilyen módon is megnyilvánuló szeretetet.

Ugyanakkor nem elfogadható, hogy gazdasági tevékenységet folytató társaságok az általuk forgalmazott termékek vagy az általuk nyújtott szolgáltatások népszerűsítése érdekében, bizonyos márkákkal összekapcsolva, kereskedelmi céllal használják fel Dominik fényképeit, illetve az eredeti fotói alapján generált AI-képeket.

Az elmúlt napokban egyetlen cég sem kért tőlünk engedélyt az említett fényképek vagy az azok alapján generált AI-képek kereskedelmi célú felhasználására, ezért a képek jogellenes felhasználása kapcsán a szükséges jogi lépéseket megtettük, és a jövőben is meg fogjuk tenni. Több, általunk megkeresett piaci szereplő azonnal pozitívan reagált, és megszüntette a jogellenes állapotot, amit ezúton is köszönünk.”

Úgy tűnik tehát, hogy a mémgyártóknak egyelőre nincs okuk az aggodalomra, a kereskedelmi szereplőknek azonban már annál inkább. Ha ugyanis valaki üzleti haszonszerzés céljából használja fel Szoboszlai Dominik képmását vagy akár egy rá egyértelműen emlékeztető, mesterséges intelligenciával generált ábrázolást, könnyen jogi következményekkel találhatja szembe magát – írja a lap.

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Kezdőlap    Belföld    Szoboszlai Dominik menedzsmentje pereket indít a viccelődések miatt

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