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Nyitókép: YouTube/kontroll.hu

Csoportos leépítés jöhet Balásy Gyula cégénél

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Sajtóinformációk szerint a vagyonát és a cégeit az államnak felajánló milliárdos, Balásy Gyula egyik cége, a Visual Europe Group csoportos leépítést jelentett be. Az adóhatóság zárolta Balásy cégeinek számláit.

Csoportos létszámleépítést jelentett be a Balásy Gyula többségi tulajdonában álló Visual Europe Group (VEG) – értesült a Telex több, egymástól független forrástól.

A csoport fő cégénél 186-an dolgoznak, a portál úgy tudja, a dolgozóknak a cég vezetősége egy emailben jelentette be a leépítést.

Lapinformációk szerint a Lounge-csoportnál vagy alvállalkozóinál a cégek számláinak zárolása miatt sokan nem kaptak bért, illetve létszámleépítéssel fenyegették meg őket.

A Lounge Group azt jelezte a hírportálnak, hogy nem született végleges döntés a munkavállalók elbocsátásáról, a társaságok kizárólag a jogszabályok által előírt csoportos létszámleépítési eljárást jelentették be a hatóságok felé.

„A csoportos létszámleépítés bejelentése nem azonos a munkavállalók elbocsátásával, és nem jelenti azt sem, hogy a társaságok minden érintett munkatárstól meg kívánnak válni. A hatályos szabályozás alapján az eljárás megindítását követően

a munkáltatónak 30 nap áll rendelkezésére a folyamat véglegesítésére, amely időszak alatt a létszámot, az érintett munkaköröket és a további működési lehetőségeket is felülvizsgálja.

A társaságok célja továbbra sem a munkavállalók tömeges elbocsátása, hanem a megváltozott környezethez igazodó, fenntartható működési modell kialakítása és a lehető legtöbb munkahely megőrzése” – írták a hírportálnak.

A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége nyílt levélben szólította fel a sokszoros milliárdos Balásy Gyulát, hogy saját vagyonából fizesse ki azokat a dolgozókat és alvállalkozókat, akik azért nem kapnak pénzt, mert zárolták a Lounge Group bankszámláit.

Balásy Gyula május elején a Kontrollnak adott interjúban arról beszélt, hogy nem szeretné elhagyni az országot, és átadna a vagyonát az államnak. Magyar Péter miniszterelnök és más kormánytagok is arról nyilatkoztak azóta, hogy vizsgálják, mi a helyzet a cég ügyiben, Magyar Péter azt is mondta, hogy „nincs alku a NER milliárdosaival”.

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Kezdőlap    Belföld    Csoportos leépítés jöhet Balásy Gyula cégénél

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