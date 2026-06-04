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A Szociális és Családügyi Minisztérium tagjai.
Nyitókép: Facebook/Dr. Kátai-Németh Vilmos - TISZA

Erre költi a hazahozott uniós forrásokat a szociális minisztérium – célok, tervek

Infostart / MTI

Kátai-Németh Vilmos tárcavezető részletesen beszámolt elképzeléseiről, a legfontosabb teendőkről, fejlesztésekről.

Bemutatta a szociális és családügyi miniszter, milyen fejlesztések valósulnak meg a szociális, család- és idősügyi államtitkárságon a kormány által hazahozott 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós pénz egy részéből. Kátai-Németh Vilmos a Facebook-oldalán tett közzé egy még nem teljes listát a leendő fejlesztésekről.

A tárcavezető tájékoztatása szerint megvalósul majd egy jelentős digitalizációs projekt, az egyablakos szociális ügyintézés (online és offline), amely összehangban van az Európai Unió célkitűzéseivel. Továbbá beemelik az egyszülős és az egygyermekes családok támogatását is a családtámogatási rendszerbe. A további célok, tervek az alábbiak:

  • megerősítik a középosztályt,
  • csökkentik a társadalmi és generációk közötti megosztottságot,
  • a segítik a társadalmi párbeszédet,
  • más minisztériumokkal karöltve kidolgoznának egy mentális jóllétet támogató iskolai programot,
  • a „maradvány-elvű”, segélyezés alapú szociálpolitika helyett kialakítanak egy XXI. századi komplex, a „képessé tételt erősítő rendszert”,
  • támogatják a gyermekszegénység csökkentését elősegítő kezdeményezéseket,
  • hatékonyabbá teszik az energiaszegénység elleni küzdelmet.

Kátai-Németh Vilmos szerint hangsúlyt helyeznek majd a szociális szférában dolgozók szakmai támogatására, a kiégés megelőzésére, valamint a folyamatos szakmai párbeszédre a szociális ágazatban működő szervezetek bevonásával.

Igazodva a European Care Strategy-hez, modern, innovatív idősellátás megvalósítására készülnek kapacitásbővítéssel és új szolgáltatások bevezetésével.

A miniszter hozzátette: a hajléktalanná válás megelőzését támogató programok elindítását is tervezik, valamint a közösségi ellátás megerősítését. Módszertanilag megújítják a társadalmi felzárkózást, a társadalmi inklúziót és az esélyegyenlőséget támogató programokat.

Szociális és társadalmi innovációs programokat, projekteket kívánnak támogatni annak érdekében, hogy egy modern, több pilléren álló szociál-, család-, és felzárkózáspolitika tudjon kialakulni.

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Kezdőlap    Belföld    Erre költi a hazahozott uniós forrásokat a szociális minisztérium – célok, tervek

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