ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.92
usd:
309.29
bux:
135803.98
2026. május 5. kedd Adrián, Györgyi
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kecskeméti Gábor, az MTA új fõtitkára, Pósfai Mihály, az MTA új elnöke és Kovács Ilona, az MTA új fõtitkárhelyettese (b-j) a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) tisztújító közgyûlés második napján tartott sajtótájékoztatón az MTA Nagytermében 2026. május 5-én. Pósfai Mihály akadémikust választotta az MTA elnökévé az intézmény 200. közgyûlése.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Pósfai Mihály, az Akadémia új elnöke szerint a kutatói derékhadat is támogatni kell

InfoRádió

Pósfai Mihály Széchenyi-díjas magyar geológust, egyetemi tanárt választotta a Magyar Tudományos Akadémia új elnökének 200. ünnepi közgyűlésén. A tudós azóta találkozott a sajtó képviselőivel is.

A megválasztott elnök átvette az Akadémia pecsétjét Freund Tamás leköszönő MTA-elnöktől; ez egy gesztus, ami mindig megtörténik elnökváltáskor.

Pósvai Mihály megválasztott elnök első sajtótájékoztatóján elmondta, hogy

elnöki programjának lényegi eleme volt, hogy a köztestületi tagokat szorosabban bevonják az Akadémia működésébe. A cél a csúcskutatások, például a Lendület program mellett a kutatói derékhad támogatása kisebb összegű pályázatokkal, műhelyek szervezésével.

Pósfai Mihály kitért a kormányváltásra is, hangsúlyozva az együttműködés fontosságát és lehetőségét az alakuló új kabinettel. Ezek a változások azt is jelentik, hogy „kitágul egy új horizont”. Hozzátette: a kutatóhálózatokról az összes érintett féllel, az intézmények dolgozóival, vezetőivel, az ELTE képviselőivel és a kormány képviselőivel is le kell ülni tárgyalni, hogy megtalálják, mi lenne a legjobb megoldás. Megjegyezte, az intézmények továbbra is az Akadémia eszközeit és épületeit használják.

A közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia főtitkári posztjára Kecskeméti Gábor irodalomtörténészt, a főtitkárhelyettesi posztra pedig Kovács Ilona pszichológust választotta meg. A tisztségviselők három évre kapták meg a mandátumot.

Kecskeméti Gábor megválasztott főtitkár a sajtótájékoztatón elmondta: az elmúlt öt évben öt intézménynek volt a vezetője úgy, hogy végig ugyanott dolgozott, ami hátrányos környezetet és nagy bizonytalanságot jelent a kutatók számára.

Kovács Ilona megválasztott főtitkárhelyettes szerint most minden hajó egy irányba áll, és az akadémiai szabadság visszaállításáról már nem csak beszélni lehet. Úgy véli: nagyon sok munka vár az új vezetőségre.

A cikk Domanits András, az InfoRádió tudósítója helyszíni hanganyaga alapján készült.

A Magyar Tudományos Akadémia megválasztott elnöke, Pósfai Mihály lesz az InfoRádió Aréna című műsorának vendége szerda este 6 órától.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Pósfai Mihály, az Akadémia új elnöke szerint a kutatói derékhadat is támogatni kell

mta

akadémia

magyar tudományos akadémia

pósfai mihály

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Fodor Gábor az Arénában: hét ok vezetett a Fidesz súlyos vereségéhez

Fodor Gábor az Arénában: hét ok vezetett a Fidesz súlyos vereségéhez

Két fontos közülük: a rossz viszony az EU-val, és a választójogi törvény módosítása – de öt másik fontos tényezőt is megnevezett Fodor Gábor volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője, aki az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt.
 

Orbán Viktor hosszú hallgatás után megrázó üzenetet küldött a DPK-soknak

Magyar Péter két napra Rómába utazott, kiderült, ki irányítja addig a kormányalakítást

Így működik majd a Tisza-kormány: megszólalt a miniszter

Közös állásfoglalást adtak ki az NKA volt vezetői, Magyar Péter kivizsgálást ígért

Ezt várja a gazdaságpolitikától a bankszövetség elnöke

Karácsony Gergely benyújtotta a kormánynak részletes igénylistáját

Új kormány jön: Karácsony Gergely radikális lépésre készül

VIDEÓ
Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.05. kedd, 18:00
Szalai Máté
a Clingendael Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Történelmi lehetőség előtt Magyarország – megszólalt az OTP csúcsvezetője

Történelmi lehetőség előtt Magyarország – megszólalt az OTP csúcsvezetője

Már hallgatható a Portfolio Checklist keddi adása. A műsor első részében arról volt szó, hogy milyen gazdaságfilozófiai irányváltást hozhat a hazai bankszektor számára a 16 év után megtörténő kormányváltás. Vendégünk volt Becsei András, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese. Adásunk második részében a Pekingi Autóshow-n szerzett élményeiről kérdeztük kollégánkat: mi változott a távol-keleti autóiparban az elmúlt évben, milyen szerepet szánnak a magyar beszállítóknak a hazánkba települő gyáróriások, és miért nem várható, hogy kifejezetten olcsó autókkal érkezzenek Európába a legnagyobb kínai márkák? A témában Gergely András, a Portfolio Content Lab főszerkesztője volt a vendégünk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tragédiába torkollott a beígért fegyvernyugvás Ukrajnában: Zelenszkij keményen kifakadt a történtek után

Tragédiába torkollott a beígért fegyvernyugvás Ukrajnában: Zelenszkij keményen kifakadt a történtek után

Az ukrán elnök Bahreinből reagált a kedd hajnalban végrehajtott rakéta- és dróntámadásokra, amelyeknek legalább öt halálos áldozata és több tucat sérültje volt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hegseth says the US-Iran ceasefire is 'not over' despite attacks in Strait of Hormuz

Hegseth says the US-Iran ceasefire is 'not over' despite attacks in Strait of Hormuz

The US defence secretary says Iran is attempting "international extortion" in the strait. Iran earlier warned the US "we are just getting started".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 5. 17:02
Nem változott a nagycsaládos édesanyák aránya
2026. május 5. 16:14
Nagy tűz Debrecenben – fotók
×
×