Pósfai Mihály, az Akadémia új elnöke szerint a kutatói derékhadat is támogatni kell

A megválasztott elnök átvette az Akadémia pecsétjét Freund Tamás leköszönő MTA-elnöktől; ez egy gesztus, ami mindig megtörténik elnökváltáskor.

Pósvai Mihály megválasztott elnök első sajtótájékoztatóján elmondta, hogy

elnöki programjának lényegi eleme volt, hogy a köztestületi tagokat szorosabban bevonják az Akadémia működésébe. A cél a csúcskutatások, például a Lendület program mellett a kutatói derékhad támogatása kisebb összegű pályázatokkal, műhelyek szervezésével.

Pósfai Mihály kitért a kormányváltásra is, hangsúlyozva az együttműködés fontosságát és lehetőségét az alakuló új kabinettel. Ezek a változások azt is jelentik, hogy „kitágul egy új horizont”. Hozzátette: a kutatóhálózatokról az összes érintett féllel, az intézmények dolgozóival, vezetőivel, az ELTE képviselőivel és a kormány képviselőivel is le kell ülni tárgyalni, hogy megtalálják, mi lenne a legjobb megoldás. Megjegyezte, az intézmények továbbra is az Akadémia eszközeit és épületeit használják.

A közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia főtitkári posztjára Kecskeméti Gábor irodalomtörténészt, a főtitkárhelyettesi posztra pedig Kovács Ilona pszichológust választotta meg. A tisztségviselők három évre kapták meg a mandátumot.

Kecskeméti Gábor megválasztott főtitkár a sajtótájékoztatón elmondta: az elmúlt öt évben öt intézménynek volt a vezetője úgy, hogy végig ugyanott dolgozott, ami hátrányos környezetet és nagy bizonytalanságot jelent a kutatók számára.

Kovács Ilona megválasztott főtitkárhelyettes szerint most minden hajó egy irányba áll, és az akadémiai szabadság visszaállításáról már nem csak beszélni lehet. Úgy véli: nagyon sok munka vár az új vezetőségre.

