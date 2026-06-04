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Carlo Ancelotti, a Real Madrid vezetőedzője a labdarúgó Európai Szuperkupa Real Madrid-Atalanta mérkőzés előtt a varsói Nemzeti Stadionban 2024. augusztus 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Piotr Nowak

Carlo Ancelotti elbizonytalanodott

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ELŐZMÉNYEK

A brazil válogatott már megérkezett az Egyesült Államokba, a labdarúgó-világbajnokságra. Bár a selejtezős út, s különösen annak első szakasza nem volt éppen tükörsima, a szurkolók részéről régen tapasztalt optimizmus kísérte az indulást.

Az utolsó hazai, Panama elleni felkészülési mérkőzés szinte mindenben úgy alakult, ahogyan a világ egyik legeredményesebb klubedzője, a szövetségi kapitányként az első világbajnokságára készülő Carlo Ancelotti remélte.

Az alaptizenegye, amelyről a mérkőzés előtt azt mondta, hogy nagy valószínűséggel azzal szeretné elkezdeni a világbajnokságot (a két középső védő kivételével, mivel Marquinhos, Gabriel Magalhães a budapesti Bajnokok Ligája-döntő miatt csak az Egyesült Államokban csatlakozott a társakhoz, miként Gabriel Martinelli is), kifejezetten jól játszott.

Alisson, a Liverpool kapusa kezdett, előtte Wesley (AS Roma), Bremer (Juventus), Léo Pereira (Flamengo), Alex Sandro (Flamengo) alkotta a védelmet. Casemiro (Manchester United) és Bruno Guimarães alkotta a középpályássorban a gátat, Luiz Henrique (Zenit), Raphinha (Barcelona) és Vinícius (Real Madrid) játszott az ék, Dárdai Pál egykori játékosa, Willi Orbán és Gulácsi Péter egykori játékostársa, Matheus Cunha (Manchester United) mögött.

Ám a második félidőre beállók „túl jól” játszottak, emiatt Ancelotti kicsit „összezavarodott”. Különösen Paquetá, Danilo Santos és Rayan remekelt. Mindannyian kedvencei a riói publikumnak: Paquetá a Flamengóban, Danilo Santos a Botafogóban játszik, a 19 éves Rayan pedig, noha immár Bournemouth csatára, a Vascóban nevelkedett.

A több mint 72 000 szurkoló nagyon szerette játszani látni Neymart. A válogatott gólrekordere azonban egyelőre nincs bevethető állapotban, noha Ancelotti biztosította már a mérkőzés után a brazil sajtót, hogy Neymar utazik a csapattal, s valóban, ott is van a többiekkel az Egyesült Államokban.

A brazilok június 13-án, szombaton mutatkoznak majd be, rögtön a talán legnehezebb csoportellenfelükkel, a 2022-ben vb-negyedik marokkói csapattal szemben. Addig még játszanak egy záró felkészülési mérkőzést, Clevelandben, az egyiptomi csapat ellen.

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