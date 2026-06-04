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Budapest, 2026-02-11 A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a kormányülésre érkezik a Karmelita kolostorban 2026. február 11-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor: mindennek van határa

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Orbán Viktor a közösségi oldalán jelezte, hogy támogatja az állami intézményvezetők melletti újabb szimpátiatüntetést.

„Én is támogatom. Mindennek van határa” – írta a volt kormányfő, megosztva a Facebook-oldalán egy közelgő szimpátiatüntetés eseményét, amelyet az állami intézményvezetők támogatására szerveznek.

A második „Ne féljetek!” elnevezésű demonstrációt a Szent György térre szervezik, vasárnap 16 órai kezdettel.

Legutóbb május 10-re szerveztek tüntetést a Sándor-palota elé, miután Magyar Péter miniszterelnök lemondásra szólította fel az állami intézményvezetőket. A szervezők szerint fontos az alkotmányos ellensúlyok megőrzése, ezért virágokkal fejezték ki szolidaritásukat – emlékeztet az Index.

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