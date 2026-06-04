Orbán Viktor: mindennek van határa

„Én is támogatom. Mindennek van határa” – írta a volt kormányfő, megosztva a Facebook-oldalán egy közelgő szimpátiatüntetés eseményét, amelyet az állami intézményvezetők támogatására szerveznek.

A második „Ne féljetek!” elnevezésű demonstrációt a Szent György térre szervezik, vasárnap 16 órai kezdettel.

Legutóbb május 10-re szerveztek tüntetést a Sándor-palota elé, miután Magyar Péter miniszterelnök lemondásra szólította fel az állami intézményvezetőket. A szervezők szerint fontos az alkotmányos ellensúlyok megőrzése, ezért virágokkal fejezték ki szolidaritásukat – emlékeztet az Index.