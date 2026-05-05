2026. május 5. kedd Adrián, Györgyi
Nyitókép: skynesher/Getty Images
Nyitókép: skynesher/Getty Images

Versenyhivatali vizsgálat az Indamedia-Ringier felvásárlás ügyében

Infostart / MTI

Vizsgálatot indított az Indamedia-Ringier felvásárlás ügyében a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), mert megítélése szerint a törvény alapján nem bejelentésköteles tranzakcióval kapcsolatban felmerültek ellentmondások, amelyek versenyfelügyeleti eljárás keretében tisztázhatók megnyugtatóan – közölte a versenyhatóság.

A közleményben felidézték: 2025. október 30-án a Ringier Hungary Kft., illetve a portfóliójába tartozó kiadványok az Indamedia Network Zrt. tulajdonába kerültek. A tranzakció a vonatkozó törvény szerint nem volt bejelentésköteles, mert az érintett vállalkozáscsoportok együttes árbevétele nem érte el a 20 milliárd forintot. Ezért a GVH-hoz nem volt kötelező bejelenteni az összefonódást.

A versenyhivatal hozzátette: bár a 2017. január 15-től bevezetett szabályok alapján külön versenyfelügyeleti eljárásban vizsgálhatók azok a kisebb fúziók is, amelyeknél a részes felek együttes árbevétele meghaladja az 5 milliárd forintot és az érintett piacon a verseny jelentős mértékű csökkenésének esélye nem zárható ki, de az előzetes egyeztetés során rendelkezésére bocsátott információk alapján nem volt indokolt, hogy a GVH hivatalból eljárást indítson.

Ugyanakkor idén március 2-án bejelentés érkezett a nemzeti versenyhatósághoz, a bejelentő által ott rendelkezésre bocsátott új adatok, információk alapján a GVH úgy ítélte meg, hogy a különböző adatok közötti ellentmondások, bizonytalanságok miatt egy versenyfelügyeleti eljárásban lehet megnyugtató módon tisztázni a tranzakció versenyhatásait – jelezte a versenyhivatal.

A közleményben a GVH kiemelte: hatásköre a versenytörvény alapján kizárólag az összefonódások piaci versenyre gyakorolt hatásának értékelésére terjed ki. A sokszínű tájékoztatás követelményének biztosítása, az ehhez kapcsolódó szempontok vizsgálata a versenyfelügyeleti eljárásban szakhatóságként eljáró Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának hatáskörébe tartozik. A GVH az összefonódások ellenőrzése során minden esetben a törvény előírásai szerint jár el.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy az összefonódás beavatkozást igénylő káros versenyhatásokkal jár, továbbá ilyen esetekben a tranzakció bejelentés nélküli végrehajtása nem minősül a végrehajtási tilalom megsértésének. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a versenyhatások megállapítására és értékelésére irányul – hangsúlyozta a versenyhivatal.

A GVH kitért arra is, hogy az előzetes egyeztetések informális eljárások, amely során a tervezett tranzakció előzetes versenyjogi értékelését, kockázatbecslését a feleknek kell elvégeznie. A GVH abból indul ki, hogy a vállalkozások által szolgáltatott információk teljesek és pontosak.

Amennyiben a vállalkozások a releváns piacokról és szegmensekről megfelelő, és a korábbi eljárásokban elfogadott adatokkal összhangban álló információkat szolgáltatnak, akkor a GVH a rendelkezésre bocsátott adatok alapján foglal állást arról, hogy például az ehhez hasonló esetekben indokolt lehet-e az összefonódás bejelentése. Amennyiben azonban a hatóság saját kezdeményezésére vagy harmadik felek jelzése alapján észleli, hogy a vállalkozások által az előzetes egyeztetés során bemutatott elemzés nem volt kimerítő, és olyan új tények, információk jutnak a tudomására, amelyek alapján a versenyaggályok hiánya nem nyilvánvaló, a korábbi egyeztetés ténye nem jelenti akadályát egy esetleges eljárás megindításának – fogalmaz közleményében a versenyhivatal.

Fodor Gábor az Arénában: hét ok vezetett a Fidesz súlyos vereségéhez

Két fontos közülük: a rossz viszony az EU-val, és a választójogi törvény módosítása – de öt másik fontos tényezőt is megnevezett Fodor Gábor volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője, aki az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt.
 

Lassan mondana valamit a kötvénypiac, de a részvényesek ezt nem akarják hallani

Az elmúlt hetek tőzsdei emelkedését a kötvénypiacnak egy nagyon kényes egyensúlya tartotta életben. Azonban most több piac is arra mutat egyszerre, hogy ez a törékeny egyensúly változóban van. A 10 éves kötvényhozam olyan jeleket küld, amit általában se Trump, se a részvényesek nem szoktak szeretni.

Váratlan fordulat a hazai turizmusban: két vidéki térséget valósággal megrohantak, míg a kedvenc tavunknál elmaradt a tömeg

2026 márciusában közel 1,2 millió vendég érkezett a hazai turisztikai szálláshelyekre, ahol összesen 2,7 millió vendégéjszakát töltöttek el.

Hegseth says the US-Iran ceasefire is 'not over' despite attacks in Strait of Hormuz

The US defence secretary tells a news conference that - despite the US and Iran launching attacks on Monday - the ceasefire "holds".

