ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.05
usd:
306.8
bux:
134720.16
2026. június 4. csütörtök Bulcsú
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Résztvevõk a nemzeti összetartozás napja alkalmából tartott megemlékezésen a székelyföldi Lemhény melletti Poszkár-tetõn, a Magyar Örökség Emlékhelynél 2025. június 4-én.
Nyitókép: MTI/Kátai Edit

Június 4-e a nemzeti összetartozás napja

Infostart / MTI

Az Országgyűlés 2010. május 31-én a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította az első világháborút lezáró trianoni békediktátum aláírásának napját, június 4-ét. Az erről szóló, 2010. évi XLV. törvény kimondta: "a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme".

A trianoni béke feltételeit a magyarok részvétele nélkül határozták meg az 1919-20-as párizsi békekonferencián, amelyen a győztes nagyhatalmak Európa új rendjéről döntöttek. Apponyi Albert, a magyar küldöttség vezetője csak 1920. január 16-án fejthette ki a magyar álláspontot, dokumentumok és térképek segítségével mutatva be a népességföldrajzi helyzetet, történelmi és jogi érveket is hangoztatva – teljesen hatástalanul. A békefeltételeket 1920 májusában adták át a magyar delegációnak, amely ezeket elolvasva lemondott.

A diktátumot ezután Benárd Ágost népjóléti és munkaügyi miniszter, valamint Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter 1920. június 4-én délután látta el kézjegyével a versailles-i Nagy Trianon kastélyban; a tiltakozás gesztusaként Benárd ezt állva tette meg. Délelőtt 10 órakor – az aláírás kitűzött időpontjában – Magyarországon

megkondultak a harangok, megszólaltak a gyárak szirénái, az iskolákban, hivatalokban gyászszünetet rendeltek el, a zászlókat félárbócra eresztették, tíz percre leállt a közlekedés, bezártak az üzletek.

A 14 részből, 364 cikkből és több függelékből álló szerződés első része a Nemzetek Szövetségének (Népszövetség) Egyezségokmányát tartalmazta, amely minden békeegyezményben helyet kapott. A békediktátum kimondta az ország függetlenségét, meghatározta határait, és megtiltotta, hogy a Népszövetség engedélye nélkül bárkivel államszövetségre lépjen. A magyar haderő létszámát 35 ezerben maximálták, megtiltották az általános hadkötelezettséget és a nehézfegyverzet tartását, korlátozták a fegyvergyártást. Az országnak 1921. május 1-jétől 30 éven át jóvátételt kellett fizetnie az általa okozott háborús károkért (ennek összegét később határozták meg), zálogul lekötötték az állam minden vagyonát és bevételét. A nemzetközi kereskedelemben Magyarországnak meg kellett adnia a győztes hatalmak számára a legnagyobb kedvezményt. A békeszerződés betartását nemzetközi katonai ellenőrző bizottság felügyelte.

A szerződés kimondta, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlott, ennek következményeként Magyarország (Horvátország nélküli) területét 283 ezer négyzetkilométerről 93 ezerre, lakosságát 18,2 millióról 7,6 millióra csökkentették.

  • A Felvidék, a Kisalföld északi fele és a Kárpátalja Csehszlovákiához,
  • Erdély, az Alföld keleti pereme és Kelet-Bánát Romániához,
  • Horvátország, Bácska, Nyugat-Bánát, Zala vármegye nyugati pereme, a Muraköz és baranyai háromszög a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz,
  • Nyugat-Magyarország egy sávja Ausztriához került,
  • Lengyelország pedig északon Szepes és Árva vármegyéből kapott területeket.

Végeredményben a magyar állam elvesztette területének mintegy kétharmadát, iparának 38, nemzeti jövedelmének 67 százalékát. A trianoni szerződés az etnikai állapotokat, az 1910. évi népszámlálási adatokat sem vette figyelembe, így mintegy 3,2 millió magyar, a magyarság harmada került az új határokon túlra, felük összefüggő tömbben, a határok mentén. A békeszerződés a kisebbségek jogaira vonatkozóan is tartalmazott előírásokat: ezek szerint az ország lakosait egyenlő jogok illetik meg nemzetiségi, faji, vallási hovatartozásuktól függetlenül, a törvény előtt egyenlő bánásmódban kell részesíteni őket, és biztosítani kell kulturális, vallási életük zavartalanságát.

A magyar nemzetgyűlés 1920. november 15-én ratifikálta, és 1921. július 26-án, a XXXIII. törvénycikkel hirdette ki a békeszerződést. A törvény első paragrafusa így kezdődött: „Tekintettel a kényszerhelyzetre, mely Magyarországra nézve a világháború szerencsétlen kimenetele folytán előállott.” Az 1921. december 14-16-i népszavazás nyomán Sopron és környéke az ország része maradt, északon pedig Somoskő és környéke (kivéve a somoskőújfalui várat) 1923-ban tért vissza.

A trianoni döntés sokkolta a magyar társadalmat, a két világháború közötti években a meghatározó külpolitikai cél Trianon revíziója lett.

Magyarország az első bécsi döntéssel 1938-ban visszakapta Szlovákia csaknem kizárólag magyarok lakta déli részét, 1939-ben Kárpátalját, 1940-ben a második bécsi döntés révén Észak-Erdélyt és a Székelyföldet, Jugoszlávia 1941-es német megszállása után visszakerült a Délvidék is. A területgyarapodások nyomán Magyarország Trianonban megállapított területe csaknem kétszeresére nőtt, a Kárpát-medencében élő magyarság túlnyomó része ismét a határok közé került, ám ennek ára a háborúban való részvétel volt a náci Németország oldalán.

A második világháború után, 1947. február 10-én aláírt újabb párizsi béke lényegében a trianoni határokat állította vissza, semmisnek nyilvánítva a két világháború közötti területi változásokat, sőt

Csehszlovákia megkapott még három Pozsony környéki falut a Duna jobb partján.

A nemzeti összetartozás napján számos megemlékezést rendeznek. A trianoni békediktátum századik évfordulóján a budapesti Kossuth téren elkészült Nemzeti Összetartozás Emlékhelyet a koronavírus-járvány miatt 2020. augusztus 20-án avatták fel. A kortárs építészeti és tájépítészeti eszközökkel kialakított emlékmű egy száz méter hosszú, a Kossuth tér felől lejtő négy méter széles sétány, amelynek két oldalfalára a történelmi Magyar Királyság 1913. évi összeírás szerinti 12 485 településének nevét vésték.

Budapest, 2023. május 20. A Nemzeti Összetartozás Emlékhelyének részlete a Kossuth tér és az Alkotmány utca találkozásánál. A Zimay Balázs és Mohácsi Sándor tervezte száz méter hosszú, a tér felõl lejtõ, négy méter széles sétány két oldalfalára a történelmi Magyar Királyság 1913. évi összeírás szerinti 12 485 településének nevét vésték fel. A térépítészeti kompozíció Trianon 100. évfordulójára készült. A háttérben az Országház. MTVA/Bizományosi: Róka László *************************** Kedves Felhasználó! Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemû  különösen szerzõi jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi  igényért a fotó szerzõje/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelõssége e körben kizárt.
A Nemzeti Összetartozás Emlékhelyének részlete a Kossuth tér és az Alkotmány utca találkozásánál. A Zimay Balázs és Mohácsi Sándor tervezte száz méter hosszú, a tér felõl lejtõ, négy méter széles sétány két oldalfalára a történelmi Magyar Királyság 1913. évi összeírás szerinti 12 485 településének nevét vésték fel. A térépítészeti kompozíció Trianon 100. évfordulójára készült. A háttérben az Országház. (MTVA/Bizományosi: Róka László)

(A nyitóképen: Résztvevők a nemzeti összetartozás napja alkalmából tartott megemlékezésen a székelyföldi Lemhény melletti Poszkár-tetőn, a Magyar Örökség Emlékhelynél 2025. június 4-én.)

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Június 4-e a nemzeti összetartozás napja

történelem

nemzeti összetartozás napja

trianon

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért bízunk jobban az AI-ban, mint egymásban? Rab Árpád, Inforádió, Aréna
Hogyan marad fiatal a 130 éves Vígszínház? Rudolf Péter, Inforádió, Aréna
Háború: meddig arat még a halál Ukrajnában? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.04. csütörtök, 18:00
Pach Gábor
a Balatoni Kör elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Exponenciálisan növeli atomfegyverzetét a világ legsötétebb diktatúrája: nagyobb fokozatra akar kapcsolni a könyörtelen vezető

Exponenciálisan növeli atomfegyverzetét a világ legsötétebb diktatúrája: nagyobb fokozatra akar kapcsolni a könyörtelen vezető

Az észak-koreai vezető, Kim Dzsongun a nukleáris fegyveres erők jelentős bővítésére és a fegyverminőségű nukleáris anyagok termelésének "exponenciális" növelésére szólított fel egy újonnan üzembe helyezett nukleárisanyag-gyártó létesítmény meglátogatásakor - jelentette csütörtökön a KCNA észak-koreai állami hírügynökség.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Drága luxusterméket akcióz be a Lidl: ez lesz a nyár slágere, indul az értékesítés

Drága luxusterméket akcióz be a Lidl: ez lesz a nyár slágere, indul az értékesítés

A Lidl-nél június 4. és 7. között lehet előrendelni a Silvercrest jégkásakészítő gépét 79 999 forintért.

BBC
Business Sport Travel Science
Israel and Lebanon agree to implement ceasefire if Hezbollah stops attacks

Israel and Lebanon agree to implement ceasefire if Hezbollah stops attacks

The countries reject "any attempt, by any state or non-state actor, to hold Lebanon's future hostage", the US State Department says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 4. 06:24
Tíz balatoni strandon lesznek ott a vöröskeresztesek – részletek
2026. június 4. 06:12
Gali Máté: a magyar nemzet nyelvi és kulturális egységére helyezi a hangsúlyt a nemzeti összetartozás napja
×
×