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Clint Eastwood többszörös Oscar-díjas amerikai színész-rendezõ, producer érkezik A párizsi vonat (The 15:17 to Paris) címû filmje világpremierjére a kaliforniai Burbankben 2018. február 5-én. (MTI/EPA/Nina Prommer)
Nyitókép: MTI/EPA/Nina Prommer

Végleg leteszi a lantot a 96 éves Clint Eastwood

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Több mint 70 film és számtalan díj után visszavonul Clint Eastwood, négyszeres Oscar-díjas színész-rendező. A hollywoodi legenda utoljára a 2024-es Kettes számú esküdt című filmen dolgozott.

Hivatalosan is visszavonult a filmezéstől a 96 éves Clint Eastwood, Hollywood egyik legismertebb és legsikeresebb alkotója –írja az Index. A négyszeres Oscar-díjas színész-rendező több mint hetven éven át volt meghatározó alakja a filmiparnak, és pályafutása során több mint 70 filmben vett részt színészként vagy rendezőként.

A visszavonulás hírét az Independent szerint fia, Kyle Eastwood zenész és zeneszerző erősítette meg. Egy tavaly novemberi koncertjén arról beszélt, hogy édesapja már nem dolgozik új projekteken. A hollywoodi legenda utoljára a 2024-es Kettes számú esküdt című filmen dolgozott.

Clint Eastwood az 1960-as években a Rawhide című televíziós sorozattal szerzett országos ismertséget, világhírűvé azonban Sergio Leone legendás spagettiwesternjei tették.

Rendezőként az 1971-es Játszd le nekem a Mistyt című thrillerrel mutatkozott be. Olyan sikerfilmek fűződnek a nevéhez, mint a Nincs bocsánat, a Millió dolláros bébi, az Elcserélt életek vagy a Gran Torino. Clint Eastwood különlegessége az volt, hogy sosem ragadt le egyetlen műfajnál: western, thriller, romantikus film, életrajzi dráma, háborús vagy musical, mindet kipróbálta.

A cikkben emlékeztetnek, hogy pályafutása alatt öt színészt segített Oscar-díjhoz. Gene Hackman a Nincs bocsánat, Sean Penn és Tim Robbins a Titokzatos folyó, míg Hilary Swank és Morgan Freeman a Millió dolláros bébi révén vehette át az arany szobrot.

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