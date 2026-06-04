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Strandolók a dél-libanoni Szúr (Türosz) tengerpartján, miközben izraeli légicsapás nyomán füst gomolyog Klajle faluban 2026. június 2-án.
Nyitókép: MTI/AP/Mohammed Zaatari

Megállapodott Libanon és Izrael a tűzszünet részleteiről – de a Hezbollah elutasítja

Infostart / MTI

Washingtonban tartott tárgyaláson állapodott meg Libanon és Izrael diplomatája a két ország közötti tűzszünet részleteiről – közölte a közvetítőként közreműködő amerikai külügyminisztérium. A szélsőséges síita Hezbollah elutasítja a tűzszünetet.

A szerdai keltezésű nyilatkozat szerint a két napon át tartó nagyköveti szintű tárgyalásokon megállapodás született egy tűzszünet életbe léptetéséről, amelynek feltételeként a Hezbollah által folytatott harci cselekmények leállítását és a fegyveres szervezet tagjainak kivonását jelölték meg a dél-libanoni Litáni folyó körzetéből.

Megállapodtak Libanon területén olyan kísérleti körzetek létrehozataláról, ahol a libanoni fegyveres erők veszik át a felügyeletet, kizárva minden nem állami szereplő befolyását – olvasható a közleményben, amely hangsúlyozza, hogy „Izrael és Libanon kapcsolatait a két ország szuverén kormánya határozhatja meg”, valamint azt, hogy a két félnek nincsenek ellenséges szándékai a másik irányában.

„Elutasítottak minden olyan törekvést, hogy bármely állam, illetve nem állami szereplő Libanon jövőjét túszként tartsa fogva” – hangsúlyozza az amerikai-libanoni-izraeli közlemény.

Az amerikai közvetítéssel zajló béketárgyaláson a Libanon és Izrael képviselője kifejezte szándékát a további közvetlen bizalomépítő megbeszélésekre, és egyben elítélték az Irán által a közel-keleti térségben végrehajtott támadásokat.

Nyitókép: Strandolók a dél-libanoni Szúr (Türosz) tengerpartján, miközben izraeli légicsapás nyomán füst gomolyog Klajle faluban 2026. június 2-án.

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