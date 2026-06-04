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Medulin, Isztriai-félsziget, Horvátország.
Nyitókép: Pixabay

Lezuhant egy repülőgép az Adriánál, többen életüket vesztették

Infostart / MTI

Lezuhant egy kisrepülőgép a horvátországi Isztriában, Medulin közelében csütörtökön, a balesetben legalább négyen életüket vesztették – jelentették horvát hírportálok.

A Jutarnji List című zágrábi napilap az internetes oldalán közölte, hogy a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőszolgálatok, a tűzoltók, a rendőrség és a mentők.

Az áldozatok személyazonosságát a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra, Tatjana Cemerikic, a sürgősségi orvosi szolgálat intézetének igazgatója azonban megerősítette, hogy

a balesetben négy ember vesztette életét.

A balesettel kapcsolatban a Jutarnji List megszólaltatott egy helyi pilótát is. Nijaz Delic közölte, hogy a repülőgép utasai Ausztriából érkeztek, és a gépnek a medulini sportrepülőtéren kellett volna leszállnia.

Nem tudom, hogyan történt a baleset. Számomra ismeretlen okokból a pilóta, aki egyébként tapasztalt volt, és a medulini sportrepülőtéren készült leszállni, a Kastijun hulladéklerakó felett spirálmanőverbe kezdett, majd a földbe csapódott – magyarázta.

A szerencsétlenség körülményeit a hatóságok vizsgálják.

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isztriai-félsziget

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