A látogatók is a show részévé válhatnak a Sziget különleges negyedében

A szervezők MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleménye szerint az idei Szigeten jelentősen bővül a zenei és egyéb kulturális negyedek száma, amelyekben a programokat vagy a műfaji hasonlóság, vagy a kulturális sokszínűség hozza össze. Az egymástól így elkülönülő, de átjárható terek megannyi, felfedezendő „kisebb fesztiválként” állnak össze egy nagy egésszé. Így például a hip-hop, rap kultúra központja, a dropYard, a Sziget elektronikus zenei háromszöge, a Delta District, a sokszínű zenei felhozatallal megvalósuló Szoho, vagy a Budapest Park helyszíne, ahol koncentráltan mutatkozik be a magyar zenei színtér színe-java.

Az idén még nagyobb hangsúllyal jelentkeznek szerte a Szigeten a nem zenei élményprogramok is, köztük a Nagy Utcaszínház minden este látható monumentális előadása, a Sziget teljes területén felbukkanó Sétáló Utcaszínházak, a Magic Mirror előadásai, az Art Garden helyszín, a Luminárium, az Art of Freedom projektjei és az interaktív játékokkal teli Vándor Vurstli.

A közleményben kiemelik, hogy a fesztivál 2026-ban tovább erősíti művészeti programjainak egyedi karakterét:

az idei év fókuszában az immerzív élmények és a közönség aktív bevonása áll, amelynek egyik központi eleme a Jardin des Arts, azaz a Művészetek Kertje lesz.

Idézik Jenna Jalonent, a Sziget művészeti és élményprogramokért felelős vezetőjét, aki kiemelte: a megújult struktúra egyik meghatározó eleme a Jardin des Arts. „Fontos számunkra, hogy a kortárs cirkusz, a tánc, az audiovizuális és az összművészeti produkciók ne egymás mellett, hanem egymást inspirálva és erősítve jelenjenek meg” – emelte ki.

A Le Grand Theatre a nagyszabású produkciók új otthonaként látványos cirkuszi és táncelőadásoknak ad teret, ahol minden este több mint 1500 néző láthatja az előadásokat egy amfiteátrumszerű építményben. Ezen a színpadon fellép többek között a Collective XY francia újcirkuszi társulat Möbius című produkciójával, valamint látható lesz a Bad Nature című produkció, a holland Club Guy & Roni, az Australasian Dance Collective, valamint a HIIIT és Boris Acket koprodukciója is.

Tizennégy év után egy erre az alkalomra készülő produkcióval tér vissza a Szigetre a Recirquel újcirkusz-társulat. A Liberty, Love, Rave című darab, amely szintén a Le Grand Theatre helyszínén látható, látványos show, ahol a kortárs cirkusz, a modern- és street tánc, valamint az elektronikus zene olvad össze. Az egyórás show egy olyan rave party, amelyben a drag queen műsorvezető mellett 8 artista és az Art Kingdom Dance Community 30 táncosa szerepel, akikhez a közönség is csatlakozik.

Mint Vági Bence, a Recirquel művészeti vezetője kiemelte, 2012-ben a Magic Mirror sátorba készült előadással indult el a Recirquel, és a csapat mára a világ egyik legkeresettebb újcirkusz-társulatává vált, amely egyesíti az artistaművészetet és a táncművészetet.

A Mobilis szabadtéri helyszínen a nap közös mozgással indul, majd táncelőadások követik egymást, este közös táncolással zárul a program. Látható lesz Ahmed Ayed tunéziai koreográfus produkciója, az …And Nobody Else, a kanadai Le Patin Libre görkorcsolya-produkció, a Wheels & Cello és a Cie Accrorap francia társulat Prelude Out című előadása.

A Le Dôme egy új kupolaszerű, zárt tér, amely nappal intim előadótérként működik. A programban szerepel a Losinformalls (ES) Perdón című előadása, Szeri Viktor (HU) szólója Fatigue címmel, továbbá Oli Mathiesen, Lucy Lynch és Sharvon Mortimer (NZ) alkotócsapatának The Butterfly Who Flew Into The Rave című táncelőadása. Éjszaka a 360 fokos vetítések és hanginstallációk a látogatókat a tér aktív résztvevőivé teszik - írják.

Kiemelik:

új felépítménybe költözik a The Joker, ahol nappal társasjátékok és közösségi aktivitások, este pedig alternatív stand-up, humor- és bűvészprodukciók várják a fesztiválozókat.

A programban olyan fellepők jelennek meg, mint Siegfried & Joy (DE) és Gabriella Leister (USA). Idén először – a Dumaszínházzal együttműködésben – magyar nyelvű humoristák is színpadra lépnek. Visszatér Tom Cassani (UK) kortárs bűvész, aki különleges akciókkal fogadja a látogatókat egész héten, éjféltől pedig minden este új műsorral mutatkozik be a Midnight Circus Cabaret.

A Cirque du Sziget helyszínén az előadások mellett workshopok, interaktív elemek és kisebb performanszok teszik lehetővé, hogy a látogatók aktívan kapcsolódjanak a cirkuszi világhoz. A műsorban olyan társulatok mutatkoznak be, mint a Tridicolous (DE), az Alta Gama (FR) illetve a Race Horse Company (FIN).