ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.73
usd:
303.91
bux:
134010.85
2026. június 4. csütörtök Bulcsú
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Takarítók az óbudai Hajógyári-szigeten a 30. Sziget fesztivál zárása után, 2024. augusztus 13-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

A látogatók is a show részévé válhatnak a Sziget különleges negyedében

Infostart / MTI

Új koncepcióval várják a látogatókat az idei Sziget Fesztiválon: a Jardin des Arts (Művészetek Kertje) összefüggő kulturális negyedként kapcsolja össze a kortárs cirkusz, a tánc, az audiovizuális művészetek és az összművészeti előadások világát úgy, hogy a látogatók nemcsak nézői, hanem alakítói is lehetnek az élményeknek.

A szervezők MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleménye szerint az idei Szigeten jelentősen bővül a zenei és egyéb kulturális negyedek száma, amelyekben a programokat vagy a műfaji hasonlóság, vagy a kulturális sokszínűség hozza össze. Az egymástól így elkülönülő, de átjárható terek megannyi, felfedezendő „kisebb fesztiválként” állnak össze egy nagy egésszé. Így például a hip-hop, rap kultúra központja, a dropYard, a Sziget elektronikus zenei háromszöge, a Delta District, a sokszínű zenei felhozatallal megvalósuló Szoho, vagy a Budapest Park helyszíne, ahol koncentráltan mutatkozik be a magyar zenei színtér színe-java.

Az idén még nagyobb hangsúllyal jelentkeznek szerte a Szigeten a nem zenei élményprogramok is, köztük a Nagy Utcaszínház minden este látható monumentális előadása, a Sziget teljes területén felbukkanó Sétáló Utcaszínházak, a Magic Mirror előadásai, az Art Garden helyszín, a Luminárium, az Art of Freedom projektjei és az interaktív játékokkal teli Vándor Vurstli.

A közleményben kiemelik, hogy a fesztivál 2026-ban tovább erősíti művészeti programjainak egyedi karakterét:

az idei év fókuszában az immerzív élmények és a közönség aktív bevonása áll, amelynek egyik központi eleme a Jardin des Arts, azaz a Művészetek Kertje lesz.

Idézik Jenna Jalonent, a Sziget művészeti és élményprogramokért felelős vezetőjét, aki kiemelte: a megújult struktúra egyik meghatározó eleme a Jardin des Arts. „Fontos számunkra, hogy a kortárs cirkusz, a tánc, az audiovizuális és az összművészeti produkciók ne egymás mellett, hanem egymást inspirálva és erősítve jelenjenek meg” – emelte ki.

A Le Grand Theatre a nagyszabású produkciók új otthonaként látványos cirkuszi és táncelőadásoknak ad teret, ahol minden este több mint 1500 néző láthatja az előadásokat egy amfiteátrumszerű építményben. Ezen a színpadon fellép többek között a Collective XY francia újcirkuszi társulat Möbius című produkciójával, valamint látható lesz a Bad Nature című produkció, a holland Club Guy & Roni, az Australasian Dance Collective, valamint a HIIIT és Boris Acket koprodukciója is.

Tizennégy év után egy erre az alkalomra készülő produkcióval tér vissza a Szigetre a Recirquel újcirkusz-társulat. A Liberty, Love, Rave című darab, amely szintén a Le Grand Theatre helyszínén látható, látványos show, ahol a kortárs cirkusz, a modern- és street tánc, valamint az elektronikus zene olvad össze. Az egyórás show egy olyan rave party, amelyben a drag queen műsorvezető mellett 8 artista és az Art Kingdom Dance Community 30 táncosa szerepel, akikhez a közönség is csatlakozik.

Mint Vági Bence, a Recirquel művészeti vezetője kiemelte, 2012-ben a Magic Mirror sátorba készült előadással indult el a Recirquel, és a csapat mára a világ egyik legkeresettebb újcirkusz-társulatává vált, amely egyesíti az artistaművészetet és a táncművészetet.

A Mobilis szabadtéri helyszínen a nap közös mozgással indul, majd táncelőadások követik egymást, este közös táncolással zárul a program. Látható lesz Ahmed Ayed tunéziai koreográfus produkciója, az …And Nobody Else, a kanadai Le Patin Libre görkorcsolya-produkció, a Wheels & Cello és a Cie Accrorap francia társulat Prelude Out című előadása.

A Le Dôme egy új kupolaszerű, zárt tér, amely nappal intim előadótérként működik. A programban szerepel a Losinformalls (ES) Perdón című előadása, Szeri Viktor (HU) szólója Fatigue címmel, továbbá Oli Mathiesen, Lucy Lynch és Sharvon Mortimer (NZ) alkotócsapatának The Butterfly Who Flew Into The Rave című táncelőadása. Éjszaka a 360 fokos vetítések és hanginstallációk a látogatókat a tér aktív résztvevőivé teszik - írják.

Kiemelik:

új felépítménybe költözik a The Joker, ahol nappal társasjátékok és közösségi aktivitások, este pedig alternatív stand-up, humor- és bűvészprodukciók várják a fesztiválozókat.

A programban olyan fellepők jelennek meg, mint Siegfried & Joy (DE) és Gabriella Leister (USA). Idén először – a Dumaszínházzal együttműködésben – magyar nyelvű humoristák is színpadra lépnek. Visszatér Tom Cassani (UK) kortárs bűvész, aki különleges akciókkal fogadja a látogatókat egész héten, éjféltől pedig minden este új műsorral mutatkozik be a Midnight Circus Cabaret.

A Cirque du Sziget helyszínén az előadások mellett workshopok, interaktív elemek és kisebb performanszok teszik lehetővé, hogy a látogatók aktívan kapcsolódjanak a cirkuszi világhoz. A műsorban olyan társulatok mutatkoznak be, mint a Tridicolous (DE), az Alta Gama (FR) illetve a Race Horse Company (FIN).

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Kultúra    A látogatók is a show részévé válhatnak a Sziget különleges negyedében

koncert

sziget fesztivál

kultúra

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sertéspestis már házi disznón is – Nébih-elnök az InfoRádióban: biztonságos a bolti sertéshús fogyasztása

Sertéspestis már házi disznón is – Nébih-elnök az InfoRádióban: biztonságos a bolti sertéshús fogyasztása
Védőkörzet, lemészárolt sertésállomány, fertőtlenítés – ezek az első lépések, amelyeket a házi sertésre átterjedt sertéspestis ügyében helyben tenni kell, de Nemes Imre bízik benne, további intézkedésekre nem kerül sor majd. A sertéshús fogyasztása továbbra is biztonságos, és az is marad, ennek megvan a tudományos oka.
 

Sertéspestis: létfontosságú kérdést tisztázott az agrárminiszter

Nem sikerült meggátolni, már házi disznók közt a sertéspestis

Magyar Péter: ígéretet tett az ír EU-elnökség Magyarországnak

Magyar Péter: ígéretet tett az ír EU-elnökség Magyarországnak

A július elsején kezdődő ír uniós elnökség állt Magyar Péter magyar és Micheál Martin ír miniszterelnök csütörtöki budapesti tárgyalásának középpontjában. A magyar kormányfő a találkozót követő sajtónyilatkozatában azt kívánta: legyen kényelmesebb az ír elnökség, mint a magyar volt.
 

„Milyen érdekes” – így reagált a kormányfő az óbudai korrupciós ügyre

Újabb politikus gyanúsítottak vannak, megszólalt az ügyészség

Pénteken délelőtt lesz a következő kormányszóvivői tájékoztató

VIDEÓ
Miért bízunk jobban az AI-ban, mint egymásban? Rab Árpád, Inforádió, Aréna
Hogyan marad fiatal a 130 éves Vígszínház? Rudolf Péter, Inforádió, Aréna
Háború: meddig arat még a halál Ukrajnában? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.04. csütörtök, 18:00
Pach Gábor
a Balatoni Kör elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megelégelték a munkavállalók az elégtelen béreket: sztrájk kezdődik a dél-koreai tulajdonú gyárban

Megelégelték a munkavállalók az elégtelen béreket: sztrájk kezdődik a dél-koreai tulajdonú gyárban

Eredménytelenül zárultak a bértárgyalások a Vasas Szakszervezet és a munkaadó között, ezért pénteken kétórás figyelmeztető sztrájkot tartanak a dél-koreai tulajdonú Hanon Systems Hungary Kft. pécsi gyárában. A munkavállalók az alacsony mértékű és csupán részben végrehajtott béremelések miatt tiltakoznak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Pótdíjat kér utólag a népszerű fapados légitársaság: bukhatják a jegyüket, akik nem fizetnek

Pótdíjat kér utólag a népszerű fapados légitársaság: bukhatják a jegyüket, akik nem fizetnek

Az utasok akár a jegyüket is elveszíthetik, ha indulás előtt nem fizetik be a változó összegű pótdíjat.

BBC
Business Sport Travel Science
Israel and Lebanon agree to implement ceasefire if Hezbollah stops attacks

Israel and Lebanon agree to implement ceasefire if Hezbollah stops attacks

The countries reject "any attempt, by any state or non-state actor, to hold Lebanon's future hostage", the US says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 4. 08:30
Egy mondattal üzent minden magyarnak Magyar Péter
2026. június 4. 07:00
Csak be kell mondani, hogy Sikló40! – Részletek
×
×