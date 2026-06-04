Nehéz kilencven percre számítanak a finnek a magyarok ellen

„A német csapat csupa világklasszisból áll, de a magyar is nagy erős ellenfél, ugyanis remek játékosai vannak, ráadásul rendkívül összeszokott együttesről beszélhetünk” – mondta a csütörtöki sajtótájékoztatóján a dán szakember, aki elárulta, magánemberként többször járt már Dabason és Budapesten, mert több kötődése is van magyar emberekhez. „Nagyon szeretem Magyarországot és a magyar embereket”.

A 49 éves tréner az MTI érdeklődésére kifejtette, jól felépítettnek tartja a magyar válogatottat, amely nemcsak szervezett és összeszokott, hanem megvan a kellő minőség is a keretében, ami az alapja a jó teljesítménynek. Szerinte elsősorban a büntetőterületre érkező labdák levédekezésére kell koncentrálnia a játékosainak ahhoz, hogy jó eredményt érjenek el, mert a magyarok kifejezetten erősek támadásban. Annak is örülne, ha több helyzetet sikerülne kidolgozni, amikor náluk van a labda, mint vasárnap a németek ellen.

„Négy napja nem voltunk elégedettek az eredménnyel és a játékkal sem, abban mindenképpen előre kell lépnünk, hogy nyomás alatt jobban kezeljük a labdát” – jelentette ki Friis, aki másfél éves regnálását úgy értékelte, hogy alaposan megfiatalította a csapatot, az átlagéletkor jelenleg mindössze 26 év, ugyanakkor nincsenek élbajnokságban szereplő futballistái, ezért azt reméli, hogy játékosai lassan megteszik a következő lépést a karrierjükben.

A játékosok részéről Anssi Suhonen is arról beszélt, hogy nehéz meccsre számít. Szerinte fontos lenne, hogy többet birtokolják a labdát, mint négy napja, továbbá a helyzetkihasználás hatékonyságán is javítaniuk kell a gólszerzés érdekében.

„Örülök, hogy ilyen nagy stadionban futballozhatunk. Természetesen néztem a Bajnokok Ligája-döntőt a televízióban, nagyon tetszett a hangulat is, jó lesz ezt személyen is megtapasztalni” – fogalmazott az Odense középpályása.

A BL múlt szombati döntőjének otthont adó Puskás Arénában pénteken 19.45-kor kezdődik a magyar–finn barátságos mérkőzés, melyet az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetít. Az őszi Nemzetek Ligájára készülő magyarok jövő kedden Kazahsztánt fogadják Debrecenben.