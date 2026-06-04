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Emergency response vehicles near aÂ Boeing Co.Â 787-9 aircraft, operated byÂ Deutsche Lufthansa AG,Â with a collapsed nose landing gear, parked at a gate at Frankfurt Airport in Frankfurt, Germany, on Thursday, June 4, 2026. The airliner suffered a collapsed nose landing gear while parked, likely causing damage to the almost factory-fresh airliner.Â Photographer: Alex Kraus/Bloomberg via Getty Images
Nyitókép: Bloomberg, Bloomberg via Getty Images

Baleset a frankfurti repülőtéren, többen megsérültek

Infostart / MTI

Több alkalmazott megsérült a frankfurti repülőtéren csütörtökön, amikor egy beszállókapunál álló Boeing 787-9 Dreamliner típusú utasszállító repülőgép orrfutóműve váratlanul összecsuklott, és a gép eleje a betonra zuhant – közölte csütörtökön a járatot üzemeltető Lufthansa.

A légitársaság tájékoztatása szerint az incidens a Los Angelesbe induló LH450-es járatnál, még az utasok beszállása előtt történt az egyik beszállókapunál, helyi idő szerint 12 óra 45 perckor.

A vállalat szóvivője közölte, hogy az utasok beszállása még nem kezdődött meg, a baleset idején kizárólag a személyzet tagjai és a földi személyzet tartózkodott a fedélzeten.

A Lufthansa megerősítette a sérülések tényét, és közölte, hogy balesetet szenvedett munkatársaikat már orvosi ellátásban részesítik. A légitársaság az illetékes hatóságok bevonásával azonnal megkezdte a pontos körülmények és az orrfutómű-összecsuklás műszaki okainak kivizsgálását.

A Reuters helyszíni tudósítója szerint a szélestörzsű repülőgép eleje és a törzs egy része közvetlenül a betonon feküdt, a járművet pedig több mentő- és tűzoltóautó vette körül.

A Lufthansa csoport nemrégiben állította szolgálatba a 787-9-es típust, a vállalat ugyanis a jövőben ezekkel a modernebb gépekkel tervezi lecserélni a kevésbé hatékony repülőit.

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