Baleset a frankfurti repülőtéren, többen megsérültek

A légitársaság tájékoztatása szerint az incidens a Los Angelesbe induló LH450-es járatnál, még az utasok beszállása előtt történt az egyik beszállókapunál, helyi idő szerint 12 óra 45 perckor.

A vállalat szóvivője közölte, hogy az utasok beszállása még nem kezdődött meg, a baleset idején kizárólag a személyzet tagjai és a földi személyzet tartózkodott a fedélzeten.

A Lufthansa megerősítette a sérülések tényét, és közölte, hogy balesetet szenvedett munkatársaikat már orvosi ellátásban részesítik. A légitársaság az illetékes hatóságok bevonásával azonnal megkezdte a pontos körülmények és az orrfutómű-összecsuklás műszaki okainak kivizsgálását.

A Reuters helyszíni tudósítója szerint a szélestörzsű repülőgép eleje és a törzs egy része közvetlenül a betonon feküdt, a járművet pedig több mentő- és tűzoltóautó vette körül.

A Lufthansa csoport nemrégiben állította szolgálatba a 787-9-es típust, a vállalat ugyanis a jövőben ezekkel a modernebb gépekkel tervezi lecserélni a kevésbé hatékony repülőit.